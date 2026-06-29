3 парусника и пассажиров в пять раз больше, чем на «Титанике»: как в Калининграде прошёл фестиваль «Открытое море»

В Калининграде прошёл фестиваль «Открытое море». На протяжении двух дней борт самых больших парусников в мире «Седов» и «Крузенштерн» был открыт для калининградцев и гостей города. К калининградским судам присоединился фрегат «Мир», который совершает учебный рейс из Санкт-Петербурга по Балтике. Мероприятие было приурочено 100-летию «Крузенштерна». Всего суда за выходные посетило 11 тыс. человек. Фотокорреспондент «Клопс» Александр Подгорчук поймал всё самое яркое и интересное.