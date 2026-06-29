Что запрещено в день Триполийских мучеников 1 июля 2026

Встретившись с Леонтием, Ипатий и его спутник Феодул приняли крещение. Разгневанный Адриан бросил всех троих в темницу. Ипатий и Феодул приняли мученическую смерть, а Леонтий после жестоких пыток скончался на мучилищном древе. Его тело тайно погребли верующие у городской пристани, а житие записал очевидец Кир.