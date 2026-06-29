Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что запрещено в день Триполийских мучеников 1 июля 2026

Народные традиции, приметы и запреты 1 июля 2026. Православный календарь: что благословляется делать в этот день, а что считается грехом?

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

1 июля православные верующие чтят память раннехристианских мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В народном календаре эта дата известна как Макушка лета.

Rostov.aif.ru рассказывает, чем знаменателен этот день, какие приметы берегли наши предки и какие строгие запреты существовали на первый день второго месяца лета.

Кто такие мученики Леонтий, Ипатий и Феодул, которых вспоминают 1 июля 2026.

Святой Леонтий был греческим военачальником в финикийском городе Триполи. Он открыто проповедовал христианство, чем навлек гнев властей. Римский сановник Адриан отправил в город отряд во главе с трибуном Ипатием, чтобы схватить проповедника.

Но по дороге Ипатий тяжко заболел. Во время лихорадки ему явился Ангел и велел молиться Богу Леонтия. Трибун чудесным образом исцелился.

Встретившись с Леонтием, Ипатий и его спутник Феодул приняли крещение. Разгневанный Адриан бросил всех троих в темницу. Ипатий и Феодул приняли мученическую смерть, а Леонтий после жестоких пыток скончался на мучилищном древе. Его тело тайно погребли верующие у городской пристани, а житие записал очевидец Кир.

Приметы на 1 июля 2026 года.

На Руси 1 июля называли Макушкой лета. Погоду определяли по таким приметам:

Золотисто-розовый закат и вечерняя радуга — к долгим погожим дням.

Утренний туман — к сильному зною.

Лягушки сильно квакают — жди дождя.

Крот роет высокие холмики — к сухой и тёплой погоде.

Вихрь дорожной пыли — верная примета близкой грозы.

Что можно делать 1 июля 2026 года?

День считался благословенным для старта любых добрых дел.

Начинать сенокос. Косить траву на утренней росе шли с молитвой и благодарностью к земле.

Заключать сделки. Считалось, что солнце «освещает» путь, поэтому подписывать договоры и строить планы было к удаче.

Делать покупки. Разрешалось приобретать вещи для дома и семьи, но расточительство осуждалось — пустая трата денег грозила убытками.

Плести венки. Влюблённые смотрели сквозь них друг другу в глаза, чтобы скрепить верность.

Задабривать домового. Вечером в укромном месте оставляли хлеб и сладости как знак почтения.

Строгие запреты на 1 июля 2026.

Предки верили: то, как пройдёт Макушка лета, задаст тон всему оставшемуся году. Поэтому существовал ряд серьёзных табу.

Плакать и унывать. Слёзы и ропот могли «притянуть» год невзгод.

Хвастаться и сплетничать. Гордыня и злые слова, произнесённые 1 июля, грозили болезнями.

Давать деньги в долг. Вместе с монетами из дома уходил достаток.

Молчать весь день. Считалось, что полная тишина привлекает нечистую силу и вызывает внутреннее смятение.

Для верующих история Леонтия, Ипатия и Феодула — пример духовной стойкости и бесстрашия перед земной властью. А народные традиции Макушки лета напоминают о простом правиле: важно соблюдать баланс между тяжёлым трудом на земле и молитвой.