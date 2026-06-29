Что запрещено в день Триполийских мучеников 1 июля 2026

1 июля православные верующие чтят память раннехристианских мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В народном календаре эта дата известна как Макушка лета.
Rostov.aif.ru рассказывает, чем знаменателен этот день, какие приметы берегли наши предки и какие строгие запреты существовали на первый день второго месяца лета.
Кто такие мученики Леонтий, Ипатий и Феодул, которых вспоминают 1 июля 2026.
Святой Леонтий был греческим военачальником в финикийском городе Триполи. Он открыто проповедовал христианство, чем навлек гнев властей. Римский сановник Адриан отправил в город отряд во главе с трибуном Ипатием, чтобы схватить проповедника.
Но по дороге Ипатий тяжко заболел. Во время лихорадки ему явился Ангел и велел молиться Богу Леонтия. Трибун чудесным образом исцелился.
Встретившись с Леонтием, Ипатий и его спутник Феодул приняли крещение. Разгневанный Адриан бросил всех троих в темницу. Ипатий и Феодул приняли мученическую смерть, а Леонтий после жестоких пыток скончался на мучилищном древе. Его тело тайно погребли верующие у городской пристани, а житие записал очевидец Кир.
Приметы на 1 июля 2026 года.
На Руси 1 июля называли Макушкой лета. Погоду определяли по таким приметам:
Золотисто-розовый закат и вечерняя радуга — к долгим погожим дням.
Утренний туман — к сильному зною.
Лягушки сильно квакают — жди дождя.
Крот роет высокие холмики — к сухой и тёплой погоде.
Вихрь дорожной пыли — верная примета близкой грозы.
Что можно делать 1 июля 2026 года?
День считался благословенным для старта любых добрых дел.
Начинать сенокос. Косить траву на утренней росе шли с молитвой и благодарностью к земле.
Заключать сделки. Считалось, что солнце «освещает» путь, поэтому подписывать договоры и строить планы было к удаче.
Делать покупки. Разрешалось приобретать вещи для дома и семьи, но расточительство осуждалось — пустая трата денег грозила убытками.
Плести венки. Влюблённые смотрели сквозь них друг другу в глаза, чтобы скрепить верность.
Задабривать домового. Вечером в укромном месте оставляли хлеб и сладости как знак почтения.
Строгие запреты на 1 июля 2026.
Предки верили: то, как пройдёт Макушка лета, задаст тон всему оставшемуся году. Поэтому существовал ряд серьёзных табу.
Плакать и унывать. Слёзы и ропот могли «притянуть» год невзгод.
Хвастаться и сплетничать. Гордыня и злые слова, произнесённые 1 июля, грозили болезнями.
Давать деньги в долг. Вместе с монетами из дома уходил достаток.
Молчать весь день. Считалось, что полная тишина привлекает нечистую силу и вызывает внутреннее смятение.
Для верующих история Леонтия, Ипатия и Феодула — пример духовной стойкости и бесстрашия перед земной властью. А народные традиции Макушки лета напоминают о простом правиле: важно соблюдать баланс между тяжёлым трудом на земле и молитвой.