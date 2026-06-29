В Красноярске в третий раз прошел «Книжный фестиваль на Енисее»

На торжественном открытии выступили группа «Светоч», этническая певица Айна и народная музыкальная дружина. Фестиваль посетил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов: «Книжная ярмарка на Енисее» проходит уже третий раз и в этом году организаторы приготовили свыше 50 мероприятии: это и презентации книг, и встреча с авторами, лекции мастер-классы и, конечно же, ярмарка с книжными новиками от более чем 30 издательств".