В Красноярске в третий раз прошел «Книжный фестиваль на Енисее»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 и 28 июня в Красноярске на площади имени Дзержинского прошел «Книжный фестиваль на Енисее» — это масштабная книжная ярмарка.
На торжественном открытии выступили группа «Светоч», этническая певица Айна и народная музыкальная дружина. Фестиваль посетил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов: «Книжная ярмарка на Енисее» проходит уже третий раз и в этом году организаторы приготовили свыше 50 мероприятии: это и презентации книг, и встреча с авторами, лекции мастер-классы и, конечно же, ярмарка с книжными новиками от более чем 30 издательств".
На площади работали книжные торговые ряды, интерактивные площадки для детей и печатная машинка, на которой можно было напечатать свой текст на древнерусском. Также для гостей разместили большие книги с цитатами известных писателей.
Особыми гостями мероприятия стали российские писатели, издатели и художники. Творческие встречи провели: Ирина Богданова — писательница, номинант Патриаршей литературной премии, лауреат премий имени Аксакова и «Югра»; Ася Лавринович — автор подростковых романов; Анна Вербовская — детская писательница, чьи книги отмечены национальными и международными премиями; Татьяна Буденкова — автор романов, прообразами героев которых стали жители Красноярска; Евгения Чарушина-Капустина — художник-график, иллюстратор и писатель, представитель династии Чарушиных, дважды лауреат конкурса «Образ книги», лауреат премии имени С. Маршака. Также состоялись встречи и автограф-сессии с местными писателями, среди которых Михаил Тарковский, Владимир Топилин и Елена Петрова. Стоит отметить, что в этом году фестиваль прошел и в городских библиотеках.
Во второй день фестиваля в сквере состоялся региональный поэтический конкурс «Король поэтов».