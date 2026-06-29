«Война дронов»: Военврач рассказал, почему пулевые ранения стали редкостью на СВО

Далее эвакуационные группы вывозят раненых с передовой под постоянным наблюдением украинских дронов и миномётного огня. После стабилизации состояния пострадавших доставляют в медицинские пункты бригад, где продолжается лечение. Завершающий этап включает оказание квалифицированной и специализированной помощи в полевых госпиталях и медицинских отрядах специального назначения, развёрнутых в тыловых районах.