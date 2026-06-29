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«Война дронов»: Военврач рассказал, почему пулевые ранения стали редкостью на СВО

В ходе спецоперации медики всё реже сталкиваются с пулевыми ранениями — основную массу травм составляют осколочные повреждения. Об этом рассказал военный хирург Хадятулло Кутбединов с позывным Авиценна. О специфике травм специалист рассказал в видеоматериале, распространённом Министерством обороны России.

Источник: Life.ru

Отдельное внимание врач уделил работе хирургов в полевых условиях. Он отметил, что специалистам необходимо быстро принимать решения о тактике лечения, поскольку при повреждении сосудов счёт идёт на секунды.

«На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения — нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идёт современная война дронов», — сказал он.

В Минобороны РФ сообщили, что военные медики группировки войск «Центр» ежедневно оказывают помощь военнослужащим на добропольском направлении. Первый этап медицинской помощи оказывается непосредственно в зоне боевого соприкосновения. Санитары и фельдшеры под обстрелами накладывают жгуты, останавливают кровотечения, устанавливают катетеры и ставят капельницы прямо на линии огня.

Далее эвакуационные группы вывозят раненых с передовой под постоянным наблюдением украинских дронов и миномётного огня. После стабилизации состояния пострадавших доставляют в медицинские пункты бригад, где продолжается лечение. Завершающий этап включает оказание квалифицированной и специализированной помощи в полевых госпиталях и медицинских отрядах специального назначения, развёрнутых в тыловых районах.

Ранее сообщалось, что военные медики группировки «Центр» продолжают работать в зоне спецоперации. Свою службу они несут непосредственно на передовой, не снижая темпа оказания помощи. Медицинский пункт фактически функционирует как полноценный процедурный и перевязочный кабинет.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.