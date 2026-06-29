Свет отключат в некоторых домах Алматы на этой неделе

На сайте АО «Алатау Жарық Компаниясы» говорится о проведении плановых ремонтов на электросетях, связанных с очисткой проводов, частичной их заменой и другими работами.
Отмечается, что бригады их выполняют, как правило, в течение не более 1,5−2 часов.
Однако отключения света могут быть в период с 08:00 до 17:00.
В компании заверили, что обесточивание объектов будет производиться согласно графику, но только в тех случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания.
Адреса, где возможно отключение света 29 июня: улица Бокейханова, дома 51, 280−364; улица Галилея, дом 85; улица Летняя, дом 2, 19−88; улица Акбулакская, дома 3−29; улица Зубарева, дома 5−80; улица Луговского, дома 1−37; улица Маркелова, дома 4−33; улица Чуйская, дома 4−88; улица Бенберина, дома 44−78; контур улиц Абая, Муканова, Курмангазы, Байзакова; контур улиц Абая, Розыбакиева, Шакарима, Кара су контур улиц Карасай батыра, Тлендиева, Толе би, Доргомыжского; контур улиц Толе би, Даргомыжского, Дуйсенова, Грановского; микрорайон Карагайлы, улицы Кали Надырова, Еңлік-Кебек, Айша биби; микрорайон Калкаман-2, улицы Кыдырова, Жумабаева, Сарыбай батыра; микрорайон Акжар, улицы Амина Омирзакова, Сұлтан Байсұлтанов, Ш. Айманова; микрорайоны Тастыбулак, Акжар; микрорайон Карагайлы, улицы Макаш Татимов, Кали Надырова, Сейфуллина; микрорайон Калкаман-2, улица Ашимова; улица Кожедуба, дома 37−66; улица Шемякина, дома 188−264; улица Айтыкова, дома 121−150; улица Джалалабадская, дома 1−22; улица Хорезмская, дома 2−19, 3−31; улица Читинская, дома 29−78; переулок Читинский, дома 3−14; переулок Янки Купала, дома 2−14/2; улица Гете Иоганна, дома 117−166; улица Карагандинская, дома 1−40; улица Стахановская, дома 20−28; улица Чимкенская, дома 27−56; улица Станкевича, дома 56−105; улица Ғанибет, дома 33−56; улица Навои, дома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5; улица Садовникова, дома 26−180; улица Манат, дома 1−26; улица Садвакасова, дома 1−30; улица Карахан, дома 4−30; улица Серегина, дома 1−26.
Адреса, где возможно отключение света 30 июня: микрорайон Самгау, улица Монтажная, дома 20−50; улица Жайлы, дома 10−20; улица Арычная, дома 10−60; улица Дорожная, дома 1−30; микрорайон Айгерим-1, улица Алматинская, дома 1−8; улица Набережная, дома 19−59; улица Наби, дома 44−90, 153−197; улица Ашимова, дома 39−89; контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева; контур улиц Богенбай батыра, Чайковского, Толе би, Наурызбай батыра; контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева; контур улиц Карасай батыра, Розыбакиева, Богенбай батыра, Аносова; контур улиц Толе би, Брусиловского, Дуйсенова, Прокофьева; контур улиц Шакарима, Маршака, Кулымбетова, Брусиловского; контур улиц Есенжанова, Жемчужная, Шакарима, Тлендиева; микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби; микрорайон Акжар, улицы Омирзакова, Байсултанова, Айманова; микрорайон Тастыбулак, улица Акжар; микрорайон Карагайлы, улицы Кулиман, Каусар; садоводческое общество «Алатау»; улица Кожедуба, дома 37−66; улица Шемякина, дома 188−264; улица Айтыкова, дома 121−150; улица Баймагамбетова, дом 68а; улица Джалалабадская, дома 1−22а; улица Хорезмская, дома 2−19; улица Херсонская, дома 3−21; улица Читинская, дома 29А-78; переулок Читинский, дома 3−14; переулок Янки Купала, дома 2−14/2; улица Гете, дома 117−166; улица Белякова, дом 56/1; улица Захарова, дома 36−148; улица Наманганская, дом 39; микрорайон Алтай-2, дома 36−55; улица Огорева, дома 2−4; улица Приозерная, дома 1−10; улица Калмаржын, дома 1−53; улица Закарпатская, дома 30, 15Б, 32А, 33 В, 33А; улица Ахметова, дом 30; улица Байрона, дом 68; микрорайон Мирас, поселок Каргалы, улица Кирова; садовое товарищество «Машиностроитель»; улица Навои, лома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5; улица Володарского, дома 33, 40; улица Байтурсынова, дома 152, 150; улица Тимирязева, дома 179; улица Маната, дома 1−26; улица Садвакасова, дома 1−30; улица Карахан, дома 4−30; улица Серегина, дома 1−26; улица Ахрименко, дома 1−40; микрорайон Зердели, дома 1/1, 1/22, 1/88, 9; микрорайон 9, дома 28А-36.
Адреса, где возможно отключение света 1 июля: улица Алимжанова, дом 61; улица Макатаева, дом 84; улица Панфилова, дом 64; микрорайон Айгерим-1, улица Наби, дома 209−243; улица Бенберина, дома 95−129; контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева; контур улиц Мынбаева, Ауэзова, Абая, 8 линия; контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева; улица Карасай батыра, восточнее Айманова; контур улиц Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная, село Абая; контур улиц Шакарима, Жемчужная, Кулымбетова, Тлендиева; микрорайон Карагайлы, улицы Надырова, Енлик-Кебек, Айша биби; микрорайон Акжар, улицы Аккуяш, Тарасова, Мырзалиева; микрорайон Тастыбулак, улица Акжар; микрорайон Курамыс, улицы Акшатыр, Балбырауын, Алатау, Камбар Батыр, Акку; улица Карагандинская, дома 1−40; улица Стахановская, дома 20−28; улица Шымкенская, дома 27−56; улица Челюскина, дом 31; улица Станкевича, дома 56−105; улица Ганибета дома 33−56; улица Огарева, дома 6, 2Б, 2 Г, 18; улица Калмыржын, дом 51; улица Майлина, дома 13, 17А, 19, 19/1, 19/7; улица Батумская, дома 12 В, 125; улица Кронштадская, дом 1; садовое товарищество «Машиностроитель»; микрорайон 9, дома 25−28; улица Маната, дома 1−26; улица Садвакасова, дома 1−30; улица Карахан, дома 4−30; улица Серегина, дома 1−26.
Адреса, где возможно отключение света 2 июля: микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 26, 44−78; улица Новая, дома 1−23; улица Садовая, дома 203−223; улица Тополинная, дома 1−13; контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева; контур улиц Казбек би, Шарипова, Айтеке би, Шагабутдинова; контур улиц Карасай батыра, Розыбакиева, Богенбай батыра, Аносова; контур улиц Карасай батыра, Рахманинова, Васнецова, Тургут Озала; микрорайон Акжар, улицы Аккуяяш, Тарасова, Мырзалиева; микрорайон Тастыбулак, улица Акжар; микрорайон Калкаман-2, улица Кудайбергенова, Бегалиева, Садовая. микрорайон Курамыс, улица Сейдимбека; улица Карагандинская, дома 1−40; улица Стахановская, дома 20−28; улица Шымкенская, дома 27−56; улица Челюскина, дом 31; улица Станкевича, дома 56−105; улица Ганибета, дома 33−56; улица Ахметова, дома 44, 40; улица Закарпатская, дома 42, 34, 50, 35; улица Огарева, дом 6; улица Ауэзова, дом 116/89; бульвар Бухар Жырау, дома 59, 59/1, 67, 71/57, 61А; улица Мустафы, дома 2, 4, 6, 14; улица Манаса, дома 63, 58, 67, 69, 71; улица Ауэзова, дома 118/59, 118, 114/14, 118/69, 118; улица Навои, дома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5; контур улиц Розыбакиева, Радостовца, Катаева, Тимирязева; улица Маната, дома 1−26; улица Садвакасова, дома 1−30; улица Карахан, дома 4−30; улица Серегина, дома 1−26; микрорайон 10, дома 57−59.
Адреса, где возможно отключение света 3 июля: улица Бокейханова, дом 504а; улица Алматинская, дома 21−72; улица Ангарская, дома 15−86; улица Бокейханова, дома 199−504; улица Серикова, дом 24; улица Уйгурская, дома 24−54; микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, дома 44−78; контур улиц Шакарима, Тургут Озала, Кулымбетова, Туркебаева; контур улиц Богенбай батыра, Айманова, Толе би, Умбетбаева; контур улиц Жандосова, Лебедева, Сатпаева, Тургут Озала; контур улиц Жандосова, Туркебаева, Сатпаева, Тлендиева; микрорайон Акжар, улица Аққұяш, Тарасова, Мырзалиева; микрорайон Тастыбулак, улица Акжар; микрорайон Калкаман-2, улицы Кыдырбекова, Бегалиева, Байтурсынова; микрорайон Курамыс, улицы Камбара, Балбырауын, Алатау; улица Саурынбаева, дом 27; улица Физкультурная, дома 1−30; проспект Сейфуллина, дома 22, 24, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 45в; улица Аймаутова, дома 20−60; улица Щербакова, дома 29, 29а, 29б, 31, 33, 33а, 38, 40 улица Чехова дома, 26, 30, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а; улица Майбороды, дома 57, 96, 98; улица Кассина, дома 99−138; проспект Сейфуллина, нечетные дома 131−155Б; улица Дулатова, четные дома 44−84; улица Котельникова, дома 24−65; улица Навои, дома 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А, 308/5; улица Маната, дома 1−26; улица Садвакасова, дома 1−30; улица Карахан, дома 4−30; улица Серегина, дома 1−26.
Адреса, где возможно отключение света 4 июля: улица Маната, дома 1−26; улица Садвакасова, дома 1−30; улица Карахан, дома 4−30; улица Серегина, дома 1−26.