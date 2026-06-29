В Большаково на крыше жилого дома выросла берёза, протянув корни в квартиру сквозь ветхий потолок (фото)

«Как вылезти из-под одеяла — уже первое препятствие. Дома очень холодно, хоть ты топи, хоть ты не топи. Всё гнилое, всё сыпется, и натопить невозможно просто. С работы приезжаешь — дома четыре градуса тепла. Люди после суток в ванну сходят, отмоются, а мне сначала надо затопить печку, включить бойлер и только потом думать, как помыться», — рассказывает собеседница «Клопс».