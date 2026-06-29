В Минусинске расселят ещё пять домов из зоны подтопления грунтовыми водами

В Минусинске продолжается расселение аварийного жилья, пострадавшего от подъёма грунтовых вод. До конца 2026 года для девяти жителей, проживающих в пяти аварийных домах, будут приобретены новые благоустроенные квартиры. Мероприятия проводятся в рамках краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан», отметили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. В ведомстве напомнили о контексте проблемы: подтопление в микрорайоне Цыганское болото началось в 2019—2020 годах из-за обильных осадков. Резкий подъём грунтовых вод привёл к переувлажнению почвы, подвижкам грунта и, как следствие, к разрушению фундаментов и несущих стен частных домов. С 2019 года из этого района уже расселён 121 дом. Новое жильё получили 149 жителей.