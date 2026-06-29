Москва готовится к жаре: Температура на этой неделе поднимется до +30

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Скальный предупредил: в жару из-за недостатка воды и электролитов могут возникать сухость во рту, усталость, судороги и нарушения давления. Он посоветовал пить чистую воду (30 мл на кг веса), минералку, зелёный чай и морсы, а также включить в рацион сочные овощи и фрукты, избегая жирного и солёного.