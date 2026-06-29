Москва готовится к жаре: Температура на этой неделе поднимется до +30

Как сообщил РИА’Новости«ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец, улучшение погодных условий связано с влиянием антициклона.
По словам синоптика, во вторник ночные температуры составят от плюс 11 до плюс 14 градусов. Днём воздух прогреется до плюс 25−28 градусов.
В среду потепление продолжится. В ночные часы ожидается от плюс 15 до плюс 18 градусов, а днём столбики термометров покажут плюс 26−29 градусов.
Пик жаркой погоды, по прогнозу специалиста, придётся на четверг. В этот день температура в Москве может достичь отметки плюс 30 градусов.
В столичном регионе установится по-настоящему летняя погода, которая сохранится как минимум до конца рабочей недели.
Ранее кандидат медицинских наук Андрей Скальный предупредил: в жару из-за недостатка воды и электролитов могут возникать сухость во рту, усталость, судороги и нарушения давления. Он посоветовал пить чистую воду (30 мл на кг веса), минералку, зелёный чай и морсы, а также включить в рацион сочные овощи и фрукты, избегая жирного и солёного.
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