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Благоустройство по нацпроекту «Семья» началось в детском саду Нанайского района

В селе Троицком стартовали масштабные работы по благоустройству территории детского сада № 4. Они стали обязательным условием для участия в программе капитального ремонта по нацпроекту «Семья». В рамках работ запланировано отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, заменить ограждение, установить пандус для безбарьерной среды, обустроить спортивную площадку, а также заменить прогулочную беседку.

В селе Троицком стартовали масштабные работы по благоустройству территории детского сада № 4. Они стали обязательным условием для участия в программе капитального ремонта по нацпроекту «Семья». В рамках работ запланировано отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, заменить ограждение, установить пандус для безбарьерной среды, обустроить спортивную площадку, а также заменить прогулочную беседку.