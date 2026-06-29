Благоустройство по нацпроекту «Семья» началось в детском саду Нанайского района

В селе Троицком стартовали масштабные работы по благоустройству территории детского сада № 4. Они стали обязательным условием для участия в программе капитального ремонта по нацпроекту «Семья». В рамках работ запланировано отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, заменить ограждение, установить пандус для безбарьерной среды, обустроить спортивную площадку, а также заменить прогулочную беседку.