История на вкус: Рестораны все чаще обращаются к локальной и исторической кухне

Что касается популярных воронежских специалитетов, то, конечно, это белый квас. Естественно, его делают как минимум по все му Черноземью, но в сознании многих уже закрепилась связь региона и этого продукта. Но и тут есть что исследовать и с чем экспериментировать. У наших гостей, например, пользуется спросом самое что ни на есть локальное блюдо — окрошка на белом квасе с дрожачкой, то есть холодцом. Этот рецепт мы отыскали в Боброве. Уверен, что окрошку с холодцом готовили не только там, но и, как пример, в Нижнедевицком районе.