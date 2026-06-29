Офисным работникам поставили неожиданный синдром «мертвых» ягодиц

«Со временем мозг просто перестает их задействовать, и они становятся менее активными, даже когда мы двигаемся. Получается немного несправедливо: вы трудитесь весь день, а ваши ягодицы уходят в отпуск», — объяснила врач в разговоре с изданием «АиФ».