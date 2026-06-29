Офисным работникам поставили неожиданный синдром «мертвых» ягодиц

Cпециалист подчеркивает, когда мы часами сидим за компьютером, ягодичные мышцы почти не работают.
«Со временем мозг просто перестает их задействовать, и они становятся менее активными, даже когда мы двигаемся. Получается немного несправедливо: вы трудитесь весь день, а ваши ягодицы уходят в отпуск», — объяснила врач в разговоре с изданием «АиФ».
Павлова также уточнила, что специалисты называют это состояние «ягодичная амнезия» (gluteal amnesia), а в народе — синдром «мертвых» ягодиц.
По ее словам, проблема может возникать даже у тех, кто регулярно занимается спортом. При этом короткая прогулка или разминка каждые 30−60 минут помогает мышцам снова включаться в работу.
Эндокринолог дала несколько рекомендаций тем, кто работает сидя: вставать со стула хотя бы раз в час, ходить во время телефонных разговоров, по возможности выбирать лестницу вместо лифта и добавить в тренировки приседания, выпады или ягодичный мостик.
Немного ранее доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева рассказывала, что фастфуд истощает нервную систему и повышает риск депрессии.