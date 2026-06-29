В России приняли профессиональный стандарт для писателей

Согласно документу, для профессии предусмотрены четыре трудовые функции. Первая связана с созданием оригинальных произведений. Она включает разработку замысла, написание текста, первичное редактирование и подготовку материала к передаче в издательство. Вторая функция касается работы над произведениями для аудиовизуального контента. Писатель должен будет готовить текст, который воплощает творческий замысел в рамках концепции фильма, сериала или другого проекта.