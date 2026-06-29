В России приняли профессиональный стандарт для писателей

В России стали известны трудовые функции, которые будут относиться к профессии «писатель». Они закреплены в новом профессиональном стандарте, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, для профессии предусмотрены четыре трудовые функции. Первая связана с созданием оригинальных произведений. Она включает разработку замысла, написание текста, первичное редактирование и подготовку материала к передаче в издательство. Вторая функция касается работы над произведениями для аудиовизуального контента. Писатель должен будет готовить текст, который воплощает творческий замысел в рамках концепции фильма, сериала или другого проекта.
Также в профстандарте предусмотрена работа с литературной критикой. Писатели смогут проводить культурно-исторический и контекстуальный анализ текста, оценивать произведения и создавать литературно-критические материалы. Кроме того, к профессии отнесут специалистов, которые перерабатывают литературные произведения. Такая работа включает перевод текста в визуальный ряд, инсценирование художественного материала и создание производного литературного произведения.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в России официально появится профессия «писатель».
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