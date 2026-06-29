Sözcü: 19-летняя актриса из сериала «Глаза Черного моря» погибла в аварии

В результате аварии в районе Чаели турецкого города Ризе с участием одного микроавтобуса и двух легковых автомобилей 19-летнюю актрису Гамзе Саклы, известную по роли в сериале «Глаза Черного моря», выбросило на дорогу, после чего она погибла. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил портал Sözcü.