Sözcü: 19-летняя актриса из сериала «Глаза Черного моря» погибла в аварии

В результате аварии в районе Чаели турецкого города Ризе с участием одного микроавтобуса и двух легковых автомобилей 19-летнюю актрису Гамзе Саклы, известную по роли в сериале «Глаза Черного моря», выбросило на дорогу, после чего она погибла. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил портал Sözcü.
Вечером 23 июня девушка ехала по приморскому шоссе вместе с подругами — за рулем машины находилась 22-летняя Селинай Сарал. Позднее автомобиль потерял управление и врезался в столб на разделительной полосе. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим автомобилем и отлетела в микроавтобус.
После аварии подруг Саклы оказались заблокированы в горящем автомобиле. Еще пять пострадавших доставили в больницу с различными травмами, передает портал.
19-летняя Гамзе Саклы мечтала стать актрисой с детства. Она начала работать на съемочных площадках в качестве помощницы и стилистки. В 2025 году девушка сыграла роль второго плана в сериале «Глаза Черного моря».