Фестиваль «Город молодёжи» прошел в Дзержинске

В молодёжном центре «Спутник» с размахом состоялся фестиваль «Город молодёжи». Пространство площадки грамотно разделили на тематические зоны. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
На фестивале можно было познакомиться с карьерными перспективами от работодателей, раскрыть творческий потенциал на мастер‑классах, отдохнуть в семейной зоне и вдохновиться в арт‑пространствах. Разнообразие активностей позволило каждому гостю найти что‑то близкое себе. Особую атмосферу создавали выступления студентов — на сцене звучали песни и зажигательно танцевали.
Особого внимания заслужила неповторимая энергетика фестиваля: она буквально витала в воздухе и заряжала всех присутствующих. Живые дискуссии молодёжи о будущем наглядно показали, насколько велик созидательный потенциал города. Подобные мероприятия сплачивают молодых людей и становятся мощным стимулом для новых достижений.
В рамках празднования Дня молодёжи прошла торжественная церемония награждения: вместе с председателем Думы Дзержинска Викторией Николаевой, депутатом и главой общественной организации «Совет ветеранов СВО» Алексеем Чубиным, а также директором ЦАВС «Парус» Андреем Куваевым были вручены благодарственные письма наиболее активным представителям молодёжи Дзержинска.