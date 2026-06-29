Фестиваль «Город молодёжи» прошел в Дзержинске

На фестивале можно было познакомиться с карьерными перспективами от работодателей, раскрыть творческий потенциал на мастер‑классах, отдохнуть в семейной зоне и вдохновиться в арт‑пространствах. Разнообразие активностей позволило каждому гостю найти что‑то близкое себе. Особую атмосферу создавали выступления студентов — на сцене звучали песни и зажигательно танцевали.