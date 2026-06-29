Заповедные ночи: Нацпарки и заповедники Центральной России с местами для ночевки

В центре России можно устроить себе короткий отпуск среди меловых гор, заповедных дубрав, озерных берегов и таежных троп — так, чтобы поездка не превратилась в логистический квест. Мы подобрали восемь заповедников и национальных парков, куда можно ехать и на выходные, и на неделю: с понятным подъездом, удобными экотропами, экскурсиями и ночлегом прямо на месте либо в ближайшем населенном пункте.
Дивногорье, Воронежская область.
Сюда едут за пейзажем, который трудно спутать с любым другим: белые меловые столбы, сухая степь, широкая панорама Дона и Тихой Сосны, пещерные комплексы XVII века и Маяцкое городище, где археология буквально врастает в ландшафт. На машине от Воронежа — около 150 километров и примерно до 2,5 часа в пути. Без автомобиля самостоятельно добраться тоже легко: в теплый сезон по выходным ходит прямая электричка с вокзала Воронеж-1 до остановки «143-й км», в другое время можно ехать с пересадкой через Лиски, а оттуда — электричкой или автобусом Лиски — Ковалево, который проходит через хутор Дивногорье. Это хороший вариант для двухдневной поездки: территория и основной прогулочный маршрут доступны круглый год, при самом музее-заповедники есть гостиница и кемпинг, снять домик на хуторе тоже можно (главное, озаботиться этим заранее). Здесь же есть и кафе с местными продуктами, и сыроварня, за чьей продукцией люди специально приезжают даже из Москвы. Ехать стоит хотя бы ради сочетания природы и истории: утром — меловые дивы, днем — пещерный храм, к вечеру — степной горизонт, который в ЦФО больше почти нигде не повторяется.
Воронежский биосферный заповедник имени В. М. Пескова.
Одна из самых легких для семейного экотуризма точек в округе: заповедник близко к Воронежу, логистика простая, а набора занятий хватает и взрослым, и детям. Из города сюда идет автобус № 310 от вокзала Воронеж-1, можно доехать электричкой до станции Графская, а по выходным с апреля по сентябрь — еще и туристическим поездом «Бобренок» до остановочного пункта имени Пескова. На машине удобен заезд через Орлово и Краснолесный. В заповеднике не придется выбирать между природой и инфраструктурой: в Центральной усадьбе работают Бобровый городок с бобронариумом и «Домом бобра», музеи природы и Василия Пескова, а рядом проложены экотропы «Заповедная сказка» и «Черепахинская» по Усманскому бору. Для ночевки есть гостиница прямо на территории, работает и кафе, поэтому поездка легко превращается в спокойные выходные. Это место стоит выбирать тем, кто хочет получить «заповедный опыт» без походной аскезы: утром — музей и бобры, днем — лесная тропа, вечером — тишина соснового бора.
«Белогорье», Белгородская область.
Регион хорош для тех, кто любит не лесную «классическую» Россию, а драматичную геологию, открытые склоны и степной воздух. До центральной части маршрута удобнее добираться из Белгорода: до Борисовки ходят рейсовые автобусы и маршрутки, на машине это около 50 километров и меньше часа пути. Сам заповедник невелик по площади, но очень плотен по впечатлениям: старовозрастная дубрава «Лес на Ворскле», экскурсионные тропы и маршрут «Сниженные альпы Белогорья» на участке «Лысые горы» выводят к меловым склонам, из-за которых белгородский ландшафт выглядит почти южным. Если хочется продолжить «меловую» тему отдельным выездом, стоит добавить еще полдня на региональный ботанический заказник «Меловая гора» у сел Слоновка и Беломестное под Новым Осколом: на 30 гектарах там охраняют почти 200 редких растений, и это один из самых наглядных примеров того, как выглядит живая меловая степь. Ночевать практичнее всего в Борисовке или в Белгороде, рядом с заповедником работает турбаза в Борисовке, а официальный сайт самого заповедника предусматривает и варианты временного размещения. Этот заповедник стоит выбирать тем, кто любит не «аттракцион», а рельеф, воздух и редкую флору — тихое, очень немосковское впечатление от Черноземья.
Национальный парк «Смоленское Поозерье».
На одной территории в Смоленской области представлена целая система озер, лесов и длинных прогулок. До парка можно доехать рейсовым автобусом до поселка Пржевальское из Смоленска или Демидова, а на машине — по трассам Москва — Минск и Смоленск — Велиж с поворотом на Пржевальское. Дальше начинается совсем иная Центральная Россия: не поля и монастыри, а вода, сосны, торфяники и тропы с неожиданно северным настроением. Самые выигрышные маршруты — «К истокам» со смотровой площадкой на озеро Сапшо, которое здесь называют визитной карточкой парка, «В царстве бурого медведя», «В гости к бобрам» и тропа к древнему Вержавску. Отдельный магнит последних лет — зубровая программа: в парке развивают вольно живущую популяцию, а у деревни Боровики создан демонстрационный комплекс «Зубринец». С ночлегом все в порядке, официальный сайт предлагает целую витрину вариантов — от модульных домиков «Зеленая Тропа. Деревня» в Боровиках до глэмпинга «Ручьи» и оборудованных туристических стоянок у озер. Сюда стоит ехать не на беглую экскурсию, а хотя бы на две ночи: утром на воде один ритм, вечером в сосновом воздухе — уже совсем другой.
Воронежский биосферный заповедник спас европейских бобров от вымирания. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимате льства Воронежской области».
Национальный парк «Орловское Полесье».
Если хочется увидеть «южную тайгу» без далекой дороги на северо-запад, выбор очевиден. До административного центра в поселке Жудерский без машины надо ехать из Орла поездом Орел — Брянск до станции Хотынец, дальше — такси. На автомобиле путь идет через Нарышкино, Хотынец и Жудерский. Внутри парка — густые хвойные и хвойно-широколиственные леса, болота, озера и маршруты, которые дают сразу несколько разных сценариев отдыха. Здесь можно выбрать «Сосновый бор» для неспешной прогулки, «Тропами Кудеяра» — если хочется легенд и историко-культурного слоя, «Сахаровские родники» — ради воды и оборудованных мест отдыха, «Эхо войны» — ради реконструированных фортификаций. Зимой же можно записаться на поездку к подкормочным площадкам зубров. Для семейного отдыха есть еще и зоопарк «Лесная сказка» — редкая для федеральных парков опция. С жильем проблема не выглядит нерешаемой: парк на сайте прямо отсылает к партнерам по размещению, в том числе к парк-отелю «Дом лесника».
Лоси и зубры во множестве водятся в заповедниках и нацпарках Центральной России. Фото: Сергей Кузнецов / РИА «Новости».
Национальный парк «Плещеево озеро», Ярославская область.
Пожалуй, самый «комфортный» вариант для поездки без машины. До Переславля-Залесского легко доехать рейсовым автобусом, на автомобиле — все по той же трассе М-8 «Холмогоры», а по железной дороге — через станции Берендеево или Рязанцево с последующим такси. По выходным из Москвы идет туристический поезд «Переславский экспресс». Дальше начинается парк, который хорош тем, что соединяет природу, историю и городскую среду: здесь и само озеро, и Александрова гора, и Синий камень, и древний Клещин, и экотропа «В гостях у серой цапли», и большой дендрологический сад имени Харитонова. Это одно из редких мест, где можно за один день успеть и нормально погулять по природе, и не выпадать из цивилизации. Заночевать не проблема: на территории парка есть несколько видов жилья, в том числе деревянные палатки, и кемпинг под собственную палатку. Если хочется больше сервиса, можно жить в самом Переславле. Ехать сюда стоит за тем форматом отдыха, который особенно ценят жители мегаполисов: минимум трения, максимум воздуха, воды и длинного берега, по которому приятно идти без спешки.
На Плещеевом озере в Ярославской области можно наблюдать за жизнью животных. Фото: Василий Федосенко / ТАСС.
Национальный парк «Угра», Калужская область.
У этого парка удобная точка входа — визит-центр в калужском Гостином дворе, где можно сориентироваться по маршрутам и оформить посещение. От вокзала Калуга-1 до дирекции и визит-центра идет городской транспорт, а дальше уже можно выбирать конкретную локацию: до Березичей есть рейсовые автобусы в сторону Козельска, до урочища «Чертово городище» ходит автобус Калуга — Сосенский с дальнейшим такси и коротким подъездом по указателям. На машине заезды идут через трассу Москва — Рославль и локальные повороты к Папаеву, Березичам и другим участкам. Впечатления не похожи друг на друга: «Чертово городище» дает скальные выходы кварцевых песчаников и знаменитый «светящийся» мох, долины Угры и Жиздры — речной ландшафт, а военно-мемориальные тропы «Угра-фронта» — сильный исторический пласт. Для ночлега парк предлагает уже не просто стоянки, а полноценный каталог: кемпинги «Березичи», «Папаево», «Ильинское», модульные и гостевые дома на несколько мест. Это хороший выбор для длинных выходных на машине, когда хочется каждый день менять картинку, но не покидать одну большую природную территорию.
В калужском национальном парке «Угра» можно прогуляться по одному из крупнейших болот в России. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС.
Национальный парк «Мещера», Владимирская область.
Для тех, кто понимает отдых как тишину, мох, сосновую хвою и ощущение большой земли без края, это один из самых правильных выборов. Базовая точка входа — визит-центр в Гусь-Хрустальном: здесь заказывают экскурсии, маршруты и посещение природной территории. На машине сюда обычно едут через Гусь-Хрустальный, со стороны Москвы один из самых понятных сценариев идет по Егорьевскому шоссе. Без автомобиля логично сначала доехать до города, а дальше уже двигаться в визит-центр и на маршруты. Сильная сторона этого парка — сочетание природы и русской памяти: кроме лесов, озер и болот Мещерской низменности здесь есть маршрут «Путешествие по старинному Рязанскому тракту», музей под открытым небом «Русское подворье», музей птиц, историко-краеведческий музей «Наследие» и другие экспозиции. Для ночлега подходят и гостиницы Гусь- Хрустального, и палатки: туристический портал области говорит о 14 оборудованных площадках для кемпинга, а сам парк сообщает о специально подготовленных местах для лагерей и размещения. Сюда лучше ехать тем, кто не ищет «вау-объект» на первом километре, а хочет медленно врастать в ландшафт — день за днем, маршрут за маршрутом.