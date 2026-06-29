Заповедные ночи: Нацпарки и заповедники Центральной России с местами для ночевки

Сюда едут за пейзажем, который трудно спутать с любым другим: белые меловые столбы, сухая степь, широкая панорама Дона и Тихой Сосны, пещерные комплексы XVII века и Маяцкое городище, где археология буквально врастает в ландшафт. На машине от Воронежа — около 150 километров и примерно до 2,5 часа в пути. Без автомобиля самостоятельно добраться тоже легко: в теплый сезон по выходным ходит прямая электричка с вокзала Воронеж-1 до остановки «143-й км», в другое время можно ехать с пересадкой через Лиски, а оттуда — электричкой или автобусом Лиски — Ковалево, который проходит через хутор Дивногорье. Это хороший вариант для двухдневной поездки: территория и основной прогулочный маршрут доступны круглый год, при самом музее-заповедники есть гостиница и кемпинг, снять домик на хуторе тоже можно (главное, озаботиться этим заранее). Здесь же есть и кафе с местными продуктами, и сыроварня, за чьей продукцией люди специально приезжают даже из Москвы. Ехать стоит хотя бы ради сочетания природы и истории: утром — меловые дивы, днем — пещерный храм, к вечеру — степной горизонт, который в ЦФО больше почти нигде не повторяется.