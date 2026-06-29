Что привлекает туристов в окрестностях Нововоронежской АЭС

Отдых на природе неуклонно набирает популярность, и у каждой семьи наверняка есть список любимых мест, куда можно выбраться на машине одним днем. Но в раскрученных локациях летом бывает не протолкнуться. Это заставляет искать менее очевидные маршруты, которые, однако, способны подарить не меньше удовольствия и взрослым, и детям.
Несколько красивых мест находится в окрестностях Нововоронежа. Город атомщиков славится своей чистотой и хорошей экологией: состояние воздуха, почв и водоемов уже более 60 лет контролирует целый штат специалистов. Мы выбрали три точки, которые здесь обязательно стоит посетить.
Первый объект — пруд-охладитель НВ АЭС. Его создали для технических нужд. В отличие от других водоемов вода в нем теплая, не замерзает даже в морозы. Это излюбленное место отдыха горожан, окруженное зеленью, особенно живописное в ветреную погоду, когда поднимаются почти морские волны.
Благодаря активному зарыблению водоем превратился в маленькую Мекку для любителей постоять на берегу с удочкой. Здесь водится около десяти видов рыбы: карась и карп, толстолобик и белый амур, сом и даже заморская колючая тилапия. Порыбачить в Нововоронеж приезжают из разных регионов. На пруду даже проводили соревнования по спортивной ловле. А пока любители рыбалки удят, остальные могут прогуляться по городу — оценить парки, детские игровые площадки, купить свежих овощей, ягод и фруктов на местном рынке.
Вторая достопримечательность — меловой обвал у села Сторожевого-1 на правом берегу Дона. По популярности в качестве природной фотозоны это место соперничает с заповедным Дивногорьем. У многих жителей и гостей Воронежской области найдется фотография отсюда, с рекой и башнями-градирнями Нововоронежской АЭС за спиной.
Меловой обвал — одно из главных видовых мест в округе Нововоронежа. Фото: Александр Барышников.
Степное разнотравье, простор, живописные склоны высотой до 200 метров над уровнем воды — здесь хочется задержаться, и при наличии палатки ничто не мешает это сделать. В разные месяцы можно пособирать землянику, чабрец или душицу, полюбоваться цветущими ветреницами и анемонами. Когда-то пейзаж был обычным, над рекой рос лес. Но в 1821 году склон обвалился, перегородив русло.
В наши дни этот крутой обрыв облюбовали скалолазы и дельтапланеристы. Рядом с обвалом установлен информационный щит, рассказывающий о подвиге защитников Сторожевского плацдарма: в июле-августе 1942 года тут шли кровопролитные бои, советские солдаты с огромными потерями штурмовали неприступный склон, занятый немцами. А в январе 1943 года здесь началось наступление войск Воронежского фронта.
Третий объект расположен в селе Архангельском Хохольского района, на меловом холме, с которого тоже открывается вид на атомную станцию. Если добираться от Нововоронежа, то на автомобиле ехать всего 20 минут. Кроме природных красот, здесь достойны внимания современные арт-объекты. Их создал ветеран НВ АЭС, дефектоскопист Евгений Федоров. Он увлекается живописью и резьбой по дереву, решил попробовать силы и в меловой скульптуре. Сначала вырезал из мягкой породы лик Богородицы с голубем, покрыл ее ризы черной краской. Потом придумал целую композицию — «Спираль любви и надежды».
Арт-композицию в ландшафт вписал ветеран-атомщик Евгений Федоров. Фото: Евгения Шашова.
На площадке, засыпанной бутовым камнем, создан столб в виде ладоней с яблоком, на котором символически изображены Адам и Ева. Рядом разместилась богиня Макошь. В лабиринте нашлось место и рукотворным бивням мамонта (намек на соседнее село Костенки). По замыслу автора, посетитель должен взять у входа камешек, загадать доброе желание и идти вперед по часовой стрелке к центру, а затем найти путь обратно. Камешек как напоминание советуют забрать с собой. Для супружеских пар рядом установлено металлическое «Дерево любви» с ангелом на вершине. Молодожены завязывают на его ветвях ленточки на счастье.