Что привлекает туристов в окрестностях Нововоронежской АЭС

Третий объект расположен в селе Архангельском Хохольского района, на меловом холме, с которого тоже открывается вид на атомную станцию. Если добираться от Нововоронежа, то на автомобиле ехать всего 20 минут. Кроме природных красот, здесь достойны внимания современные арт-объекты. Их создал ветеран НВ АЭС, дефектоскопист Евгений Федоров. Он увлекается живописью и резьбой по дереву, решил попробовать силы и в меловой скульптуре. Сначала вырезал из мягкой породы лик Богородицы с голубем, покрыл ее ризы черной краской. Потом придумал целую композицию — «Спираль любви и надежды».