Баста рассказал, что ему больше всего понравилось в Нижнем Новгороде

Рэпер Баста поделился впечатлениями о Нижнем Новгороде. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед концертом в Нижнем Новгороде.
Артист отметил, что в городе произошли «супер-изменения» за последние пять лет. Он напомнил, что выступал в год 800-летия города на площади Минина и Пожарского, и с тех пор Нижний значительно поменялся в лучшую сторону.
«С городом случилось то, чего он заслуживал с 1221 года. Здесь замечательный стадион, замечательные рестораны и кафешки. Нижний Новгород сделал то, что должны делать все российские города — бороться за каждого туриста и радовать своих жителей», — сказал Баста.
Особенно артисту понравился собор Александра Невского на Стрелке и Верхневолжская набережная.
Напомним, что 27 июня 2026 года Баста выступил с большим концертом на сцене «Совкомбанк Арены». Послушать артиста пришли более 47,6 тысячи человек — это абсолютной рекорд (16+).
Баста (Василий Вакуленко) — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведёт программы и различные шоу.