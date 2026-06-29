Raffaello и Kinder скоро пропадут с полок некоторых российских магазинов: что случилось

Отмечается, что запасов продукции на складах хватит чуть больше, чем на месяц. Затем популярная сладость полностью исчезнет с полок. Это произойдет из-за того, что стоимость продукции сейчас кратно превышает рентабельность для ретейлера. Причем руководство магазинов неоднократно обращалось к производителю сладости с просьбой снизить цену, но переговоры результата не дали.