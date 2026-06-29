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Raffaello и Kinder скоро пропадут с полок некоторых российских магазинов: что случилось

«Пятерочка» и «Перекресток» сообщили о прекращении закупки Raffaello и Kinder.

Источник: Комсомольская правда

Компания Х5, управляющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», приостановила поставки продукции Ferrero Rocher, Bueno, Raffaello и Kinder из-за завышения цен. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Х5 остановила поставки продукции компании “Ферреро Руссия” (продукция под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Raffaello, Kinder и др.) из-за неоправданного завышения отпускных цен», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что запасов продукции на складах хватит чуть больше, чем на месяц. Затем популярная сладость полностью исчезнет с полок. Это произойдет из-за того, что стоимость продукции сейчас кратно превышает рентабельность для ретейлера. Причем руководство магазинов неоднократно обращалось к производителю сладости с просьбой снизить цену, но переговоры результата не дали.

Ранее KP.RU сообщил, что с полок магазинов могут пропасть популярные у россиян продукты. Эти опасения высказывал депутат Госдумы Сергей Миронов в конце 2025 года. Однако опасения парламентария не оправдались.