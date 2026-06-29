Красноярцам рассказали о необычном обитателе тропических лесов — паке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пака, один из крупнейших грызунов Центральной и Южной Америки, отличается необычным образом жизни и хорошо приспособлен к жизни в тропических лесах.
Животное ведет преимущественно ночной и одиночный образ жизни, предпочитая селиться рядом с водоемами, рассказывают в соцсетях парка флоры и фауны «Роев ручей».
Пака роет глубокие норы с несколькими входами и выходами. Перед входом зверек оставляет слой сухих листьев, который служит своеобразной сигнализацией: шорох предупреждает хозяина о приближении незваных гостей.
Несмотря на внешнюю неуклюжесть, пака прекрасно плавает и ныряет. При опасности животное способно скрываться под водой продолжительное время, пережидая хищников.
Основу рациона составляют упавшие плоды, семена, орехи, коренья и фрукты. Благодаря мощным челюстям грызун легко разгрызает даже очень твердые оболочки плодов.
В отличие от большинства других грызунов, пака приносит обычно одного детеныша. Беременность длится около четырех месяцев, а новорожденный появляется на свет уже зрячим и покрытым шерстью.
По данным Международного союза охраны природы (МСОП), пака относится к видам, вызывающим наименьшие опасения. Несмотря на то что на животное охотятся из-за мяса, численность популяции остается стабильной, а в ряде национальных парков и заповедников вид находится под охраной.