Актер Роман Курцын рассказал об отношениях с супругой и воспитании детей

— Нас даже бытовуха не коснулась (…) И жена, и дети со мной почти все время. Мы путешествуем в доме на колесах. Я сам часто сижу за рулем, но за мной всегда ездит водитель. (…) Мы столько всего проехали на нем — и Кавказ, и Карелию, и весь Краснодарский край, и Абхазию, даже по городам Европы ездили. Дом у нас большой, шестиместный. С нами еще ездит собака и ручной ворон — он обычно летит рядом с форточкой, — рассказал актер в интервью изданию.