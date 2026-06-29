Актер Роман Курцын рассказал об отношениях с супругой и воспитании детей

Актер Роман Курцын посетил фестиваль «Евразия-Кинофест», на котором дал интервью Starhit. В беседе с журналом он рассказал об отношениях с супругой и воспитании детей.
По словам артиста, он считает себя мудрым отцом: он считает, что семья является самым важным в жизни человека. Он назвал свою дочь «принцессой» и добавил, что иногда может поругать сына, но позже обсуждает с ним его проступки.
Курцын добавил, что в доме за все отвечает его супруга — в шутку он назвал себя «подкаблучником».
— Нас даже бытовуха не коснулась (…) И жена, и дети со мной почти все время. Мы путешествуем в доме на колесах. Я сам часто сижу за рулем, но за мной всегда ездит водитель. (…) Мы столько всего проехали на нем — и Кавказ, и Карелию, и весь Краснодарский край, и Абхазию, даже по городам Европы ездили. Дом у нас большой, шестиместный. С нами еще ездит собака и ручной ворон — он обычно летит рядом с форточкой, — рассказал актер в интервью изданию.
Ранее Роман Курцын поделился неприятными воспоминаниями о встрече актером Михаилом Боярским. По его словам, примерно пять лет назад он ехал на съемки в бизнес-классе, когда вдруг он увидел Боярского. Курцын подошел к коллеге, но наткнулся на грубость и равнодушие.
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