Кому следует уплатить налоги до 29 июня?

Платеж можно внести через банкоматы, мобильные приложения банков, а также, воспользовавшись сервисами ФНС.
В волгоградском УФНС напомнили, кому нужно уплатить налоги до 29 июня 2026 года. До этой даты включительно рассчитаться с государством должны организации и ИП.
Понедельник — крайний срок для уплаты:
третьего ежемесячного авансового платеж по налогу на прибыль во II квартале;
авансового платежа по налогу на прибыль за май;
страховых взносов по обязательному пенсионному, социальному и медстрахованию за май;
суммы исчисленного и удержанного НДФЛ с 1 по 22 июня;
трети НДС за I квартал года;
налога за май в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН;
НДПИ за май;
ЕСХН за май в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельхозтоваропроизводителя;
НПД за май;
акцизов за май.
Платеж можно внести через банкоматы, мобильные приложения банков, а также, воспользовавшись сервисами ФНС. 6 июля — срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ с 23 по 30 июня.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, кто должен уплалить 1% от суммы дохода по 1 июля.