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Кому следует уплатить налоги до 29 июня?

Платеж можно внести через банкоматы, мобильные приложения банков, а также, воспользовавшись сервисами ФНС.

Платеж можно внести через банкоматы, мобильные приложения банков, а также, воспользовавшись сервисами ФНС.

В волгоградском УФНС напомнили, кому нужно уплатить налоги до 29 июня 2026 года. До этой даты включительно рассчитаться с государством должны организации и ИП.

Понедельник — крайний срок для уплаты:

третьего ежемесячного авансового платеж по налогу на прибыль во II квартале;

авансового платежа по налогу на прибыль за май;

страховых взносов по обязательному пенсионному, социальному и медстрахованию за май;

суммы исчисленного и удержанного НДФЛ с 1 по 22 июня;

трети НДС за I квартал года;

налога за май в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН;

НДПИ за май;

ЕСХН за май в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельхозтоваропроизводителя;

НПД за май;

акцизов за май.

Платеж можно внести через банкоматы, мобильные приложения банков, а также, воспользовавшись сервисами ФНС. 6 июля — срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ с 23 по 30 июня.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, кто должен уплалить 1% от суммы дохода по 1 июля.