Эксперт оценил вероятность морской блокады в Балтийском море

По словам эксперта, в последнее время действительно участились случаи задержания судов, перевозящих российскую нефть. Однако причина кроется не в так называемом теневом флоте. Войников пояснил, что корабли останавливают по другим основаниям: нарушение международных норм или сомнения в подлинности флага.
«Говорить о какой-то полноценной блокаде, в том числе морской, сейчас не приходится. Потому что морская блокада — это серьезное международно-правовое нарушение. Это один из видов агрессии, я не думаю, что наши соседи на это пойдут», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».
Он добавил, что вопрос свободы судоходства на Балтике стоит особняком. Сейчас можно наблюдать отдельные инциденты, когда суда задерживают. Речь идет не о российских кораблях, а о тех, что участвуют в транспортировке российской нефти. При этом они не относятся к теневому флоту, и задержания происходят по совершенно иным причинам.
«Здесь нужно к каждой ситуации относиться индивидуально», — отметил эксперт.
Он также добавил, что большинство стран Балтийского региона избегают откровенных нарушений. Вместо этого они находят изъяны в существующем правовом режиме и пытаются использовать их для достижения политических целей.
Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Балтийское море, которое часто называют «стратегическим морем Европы» и «внутренним озером НАТО», играет ключевую роль в переброске войск, вооружения, боеприпасов и других ресурсов для укрепления обороны восточного фланга альянса. По мнению издания, этот регион может стать эпицентром нового глобального противостояния. На Балтике расположено множество узких проливов и стратегически важных островов. Среди них — шведский Готланд и датский Борнхольм. НАТО планирует задействовать эти территории в случае военного конфликта с Россией.