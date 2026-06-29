Эксперт оценил вероятность морской блокады в Балтийском море

Он добавил, что вопрос свободы судоходства на Балтике стоит особняком. Сейчас можно наблюдать отдельные инциденты, когда суда задерживают. Речь идет не о российских кораблях, а о тех, что участвуют в транспортировке российской нефти. При этом они не относятся к теневому флоту, и задержания происходят по совершенно иным причинам.