Пять идей для автопоездки в Воронежскую область

Автомобильный туризм с каждым годом набирает обороты. И Воронежская область как транзитный регион по направлению на морское побережье, безусловно, перехватывает часть туристического потока. Семейное автопутешествие по Воронежской области — отличный старт для тех, кто только начинает открывать для себя турпоездки на машине. За пару дней здесь можно полюбоваться уникальными пейзажами, прикоснуться к истории предков, почувствовать себя героем русских сказок и подружиться с семейством бобров.
При участии регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма мы выбрали пять идей для поездки в Воронежскую область, которые понравятся и детям, и взрослым. Каждый маршрут можно легко адаптировать под конкретные запросы: посетить один объект или несколько, путешествовать один день или все выходные. Поехали!
Маршрут № 1. В гости к бобрам и Котенку с улицы Лизюкова.
Начните знакомство с областью с невероятного вида на реку Дон в урочище Кривоборье. Здесь высокий берег расположен под углом примерно в 80 градусов, а высота над уровнем реки составляет 50 метров. В этом месте Дон делает красивый изгиб в виде подковы, а с песчаного обрыва, поросшего лесом, открываются живописнейшие виды. Это уникальный памятник природы: в срезе обрыва сохранились геологические свидетельства древней эпохи плиоцена. Запоминающиеся фотокадры вам обеспечены.
Время на посещение: один час — погулять, попить чай с видом на «Русскую Швейцарию» и сделать яркие семейные фото. Режим работы: круглосуточно. Координаты: 52.026349, 39.167141.
Посидеть с «бобром за столом» можно в Воронежском биосферном заповеднике имени Василия Пескова — одном из старейших в России. Здесь в 1923 году был создан первый в мире экспериментальный бобровый питомник, в котором восстановили популяцию этого ценного животного. В заповеднике можно наблюдать за семьей грызунов в их естественной среде обитания. Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые. А кому-то может особенно повезти: бобр через стекло даст «пятюню» — на удачу. Не менее интересна для всей семьи будет экскурсия в Музей природы. Во время променада можно отдохнуть в тени старейшего воронежского дерева — дуба-великана, которому более 400 лет. Для более длительных прогулок доступны две экологические тропы. На территории можно остановиться в гостинице заповедника и пообедать в кафе.
Время на посещение: не менее трех часов. Режим работы: вторник — воскресенье, с 9:00 до 18:00.
Адрес: Воронеж, Госзаповедник, Центральная усадьба.
Корабль-музей и церковь времен Петра I — в топе туристическихточек Воронежа. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимате льства Воронежской области».
«Но лучше, чем Воронеж, нет города» — Котенок Василий с улицы Лизюкова в этом не сомневался, произнося в известном мультфильме эту ставшую крылатой фразу. Поэтому если вы выберете Воронеж для места ночевки, то обязательно покажите детям памятник Котенку с улицы Лизюкова. Заботливые посетители меняют Василию головные уборы и шарфы — в зависимости от времени года, а у его спутницы Вороны периодически обновляется маникюр.
Время на посещение: от 15 минут. Режим работы: круглосуточно.
Адрес: Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 4, сквер имени В. М. Золотникова.
Маршрут № 2. Сказочные и дворцовые истории.
Чтобы попасть в сказку, нужно всего лишь проехать 50 километров от Воронежа — в Рамонский район. Здесь, на территории старинного села Нелжа, находится удивительный парк приключений «Нелжа. ру». Сердцем этого места является Лесная резиденция, в которой живет главный Дед Мороз Черноземья. Вокруг расположились более десяти игровых тематических локаций, земская школа XIX века, музейный этнокомплекс «Соколов Хутор», скотный двор с его дивными обитателями, атмосферное кафе, интерактивные площадки, зоны для отдыха и прогулок. Здесь тихий лес, чистый воздух, удивительные закаты и умиротворяющая атмосфера.
Время на посещение: три-четыре часа. Режим работы: с 9:00 до 22:00. Адрес: Воронежская область, Рамонский район, село Нелжа, улица Лесная, 40. Вход в парк бесплатный. Билет приобретается для участия в программах, мастер-классах и т. д.
Уникальный для российской провинции памятник викторианской готики — дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь. Вокруг замка существует много легенд и загадок. Дворец принадлежал семье Ольденбургских, которые были близки к династии Романовых. Сегодня комплекс стал одной из визитных карточек столицы Черноземья. На территории бывшего имения часто проходят концерты, фестивали, выставки. Юным и взрослым гостям будет интересно не только узнать секреты замка, но и посетить экспозицию «На благо Отечества», посвященную дому Романовых, а также прогуляться по верхнему и нижнему паркам, которые часто выбирают для атмосферных фотосессий.
Дворцовый комплекс Ольденбургских под Воронежем — единственный пример викторианской готики в Черноземье. Фото: АНО «Центр поддержки предпринимате льства Воронежской области».
Время на посещение: два часа. Режим работы: среда — пятница, воскресенье, с 9:00 до 18:00; суббота — с 10:00 до 19:00. Адрес: Воронежская область, Рамонь, улица Мосина, 21 / 23б. Билет: от 150 рублей.
Маршрут № 3. Как сыр в масле.
В Чертовицах под Воронежем расположилась загородная козья ферма, на которой работают ремесленная сыроварня, тематические ресторан и отель.
Утро здесь можно начать с деревенского завтрака, а затем познакомиться с местными животными. Вместе с детьми вы узнаете неочевидные факты о парнокопытных и об их привычках. Вас ждет не просто рассказ, а полное погружение в фермерскую жизнь. Здесь же можно посетить небольшую сыроварню — уютное пространство, где рождаются сыры с характером и своей историей. Пока дети будут узнавать, откуда в сыре берутся дырки, взрослые увидят все этапы производства продукта, заглянут в камеру созревания. Специалисты поделятся не только тонкостями сыроварения, но и сырной тарелкой — для всех гостей предусмотрена дегустация.
Время на посещение: три часа. Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Адрес: Воронежская область, село Чертовицы, улица Молодежная, 24б.
По щучьему велению и вашему хотению можно попасть на сыродельный завод в воронежском Щучьем. На экскурсии от крупнейшего производителя молока в России и Европе — компании «Эконива» — гости увидят, как робот обрабатывает головы сыра солевым раствором. Посетителям расскажут о производстве премиального твердого сыра и предложат лично изготовить авторские сырные конфеты.
Время на посещение: два часа. Режим работы: 10:00, 13:00, 16:00.
Адрес: Воронежская область, Лискинский район, село Щучье. Предварительная запись обязательна: +7 (800) 550−57−00, доб. 4.
Маршрут № 4. Подводный мир и умилительные альпаки.
Прямо при въезде в Воронеж находится один из крупнейших океанариумов в Европе. Пока взрослые замирают, наблюдая за кормлением акул и таинственным перемещением по дну огромных скатов, дети пародируют пингвинов, повторяют стойки сурикатов и делают селфи с капибарами. От любой усталости прекрасно помогает медитация-наблюдение за косяками разноцветных экзотических рыбок в огромных аквариумах. В воронежском океанариуме есть специальные детские программы и шоу.
Время на посещение: от 40 минут. Режим работы: понедельник — с 14:00 до 21:00; остальные дни — с 10:00 до 21:00. Адрес: Воронежская область, Рамонский район, поселок Солнечный, улица Парковая, 3.
Необычные меловые отвалы, у подножия которых расположилось красивое озеро — не описание турецкой Каппадокии, а вид в воронежском парке «Белый колодец». Бывший меловой карьер превратили в комплекс с пляжами, площадками в стиле вестерн, загонами с трогательными альпаками, козами и кроликами. А еще здесь находится кусочек Севера — парк, в котором можно пообщаться с друзьями человека хаски, лайками и самоедами, а также прикоснуться к культуре народов Крайнего Севера. Для искателей смыслов подойдет интереснейшая «Тропа силы» с необычными арт-объектами на пути. Можно остаться на ночь в местном глэмпинге или парке-отеле прямо на территории.
Время на посещение: два-три часа. Режим работы: с 9:00 до 21:00.
Адрес: Воронежская область, Хохольский район, поселок Опытная Станция ВНИИК.
Маршрут № 5. Погружение в глубину веков.
Хотите увидеть «колыбель современного человека» в Европе? Воронежский музей-заповедник «Костенки» — признанное во всем мире самое древнее место обитания человека европеоидной расы, датированное 50−40 тысячелетиями до н. э. Костенки — это не просто музей. Это место, где вы можете буквально прикоснуться к эпохе, когда по донским степям ходили мамонты, а древние люди строили из их костей жилища и создавали первых «Венер». Это один из главных туристических брендов Воронежской области.
Время на посещение музея и смотровых площадок: два часа. Режим работы: с мая по ноябрь — со среды по воскресенье, с 10:00 до 18:00. Адрес: Воронежская область, Хохольский район, улица Кирова, 6а.
Село Сторожевое находится на страже природной красоты. В середине XVII века здесь был основан сторожевой пост для защиты южных границ от набегов крымских татар. Отсюда и название маленького села, в котором отвесные меловые скалы напоминают заснеженные горы. Это одно из самых красивых и популярных мест Воронежской области. Дон подходит очень близко к склонам, резкие обрывы вниз, одинокая отвесная меловая дива — и по-настоящему уникальные фотографии вам обеспечены.
Время на посещение: от 30 минут. Режим работы: круглосуточно. Адрес: Воронежская область, Острогожский район, село Сторожевое 1-е. Координаты: 51.212026, 39.181458.
И конечно, Воронеж.
В конце любого маршрута предлагаем вернуться в Воронеж, который в теплое время года превращается в настоящий курорт. Прогуляйтесь вдоль водохранилища, восхититесь копией русского линейного корабля «Гото Предестинация» времен Петра I, прокатитесь на речных трамвайчиках, а потом с набережной поднимитесь по дорожкам частного сектора на главную улицу города — проспект Революции. Здесь, на площади у театра кукол, вас ждет еще один трогательный и любимый детьми и взрослыми памятник — Белому Биму. У воронежского — не черное, а золотистое ухо: шепните в него ваше желание вернуться в Воронежскую область, и это непременно произойдет. Ведь интересных маршрутов в регионе еще много.
Прямая речь.
Михаил Москальцов, министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области:
— В 2025 году мы разработали девять автомобильных туристических маршрутов, проходящих по территории Воронежской области. Но это только начало большой работы, которую мы будем вести совместно с туристическим сообществом, по созданию туринфраструктуры для достижения целей, поставленных в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Наша задача как регионального министерства — не просто утвердить маршруты, а дать туристам понятную навигацию: куда поехать, что посмотреть, сколько это стоит и как спланировать время. Утвержденные маршруты — это еще и навигация для бизнеса, в каком направлении развиваться. Семейный туризм — один из наших приоритетов, а летом это и самый частый запрос от туристов: куда поехать с детьми, чтобы было увлекательно, вкусно и, самое главное, безопасно? У нас в области есть много ярких локаций — как за городом, так и в Воронеже, — и мы постарались рассказать о них в маршруте «Семейные выходные». Приезжайте — будет интересно!