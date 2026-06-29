Пять идей для автопоездки в Воронежскую область

Посидеть с «бобром за столом» можно в Воронежском биосферном заповеднике имени Василия Пескова — одном из старейших в России. Здесь в 1923 году был создан первый в мире экспериментальный бобровый питомник, в котором восстановили популяцию этого ценного животного. В заповеднике можно наблюдать за семьей грызунов в их естественной среде обитания. Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые. А кому-то может особенно повезти: бобр через стекло даст «пятюню» — на удачу. Не менее интересна для всей семьи будет экскурсия в Музей природы. Во время променада можно отдохнуть в тени старейшего воронежского дерева — дуба-великана, которому более 400 лет. Для более длительных прогулок доступны две экологические тропы. На территории можно остановиться в гостинице заповедника и пообедать в кафе.