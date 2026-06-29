Культура и кухня: Исторические и гастрофестивали центра России на лето-осень 2026

В центре внимания этого гастрофестиваля — ядреный местный лук: считается, что он особенно нравился Ивану Грозному. Этот овощ разных сортов выращивают в поселке и сегодня. Мероприятие проходит на Земляных валах XII-XIV веков — это главная достопримечательность поселка. Гости могут запастись золотистыми связками на ярмарке, а могут унести луковый вкус с собой — благодаря дегустациям и продаже нехитрых деликатесов: острых, соленых, жареных, сладких и даже алкогольных. На фестиваль по традиции зовут одного из именитых шеф-поваров: кулинар готовит фирменное блюдо на целую толпу. Публику развлекают музыкальные коллективы и артисты ивановских театров. Тут же можно увидеть гонки на тракторах, поучаствовать в мастер-классах от реконструкторов, поиграть в исторические игры, научиться плести луковые косы. В свободное время стоит пройтись по Соборной площади и набережной, осмотреть крепость. В 2026 году поселок дополнительно украсят участники фестиваля сварной металлической скульптуры имени Николая Бенардоса (изобретатель дуговой электросварки). Он пройдет в Лухе в первой половине августа.