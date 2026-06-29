Культура и кухня: Исторические и гастрофестивали центра России на лето-осень 2026

Фестивали и массовые праздники с «погружением в прошлое», дегустацией локальных блюд и ярмарками ремесленников набирают популярность в регионах. Причем нередко именно такие акции помогают туристам открыть для себя не самые раскрученные места. Самые интересные предложения в событийном календаре Центральной России — в нашем обзоре.
«Вишневарово».
Место: Тамбовская область, город Уварово.
Дата: 10−11 июля.
Город, где издавна выращивают сладкую ягоду, почти 20 лет продвигает бренд «Вишневой столицы России». На тематическом фестивале гостей развлекают местные творческие коллективы, а интерактивная программа вся построена вокруг образа вишни. Конкурс красоты, карнавал и показ мод в костюмах вишенок для людей, собак и кошек, боксерские бои — незамысловатые развлечения, которые год от года собирают все больше участников и зрителей. Кроме того, обещаны познавательные экспозиции, конкурсы и старинные игры, «город мастеров» с возможностью попробовать себя в каком-либо ремесле. На ярмарке угостят всевозможными блюдами с вишней, научат правильно варить из нее варенье и откроют старинный рецепт вишневого супа.
День археолога.
Место: Воронежская область, Хохольский район, село Костенки.
Дата: 15 июля.
В музее-заповеднике «Костенки», созданном вокруг древнейших стоянок homo sapiens, превратили праздник узких специалистов в интересное событие для широкой публики. Туристов ждут доступные лекции местных научных сотрудников и приглашенных экспертов, экскурсии в самом музее и его окрестностях, где каждый год находят любопытные артефакты эпохи палеолита. В честь Дня археолога разрешают заглянуть на действующие раскопы и предлагают пройти тот путь, которым идут настоящие ученые, — от подготовки документации до работы на слое.
«Владимирская вишня».
Место: Владимир.
Дата: 18 июля.
Еще один посвященный вишне фестиваль запланирован во Владимире. Это театрализованный праздник, где возрождают старинный обряд сбора вишни. По легенде, первые саженцы этих деревьев сюда привез великий князь Андрей Боголюбский. До революции мест ную ягоду подавали патриархам и самодержцам, а теперь ею лакомятся простые смертные. Туристов ждут ярмарка с фермерскими товарами, концерты фольклорных ансамблей, карнавальные костюмы с «вишневой» ноткой и, конечно, угощения: варенья и морсы, сладкие пироги, душистые наливки и настойки. На экскурсиях по городу можно узнать о его истории, традициях и о славе местных ягодных садов.
«Архстояние».
Место: Калужская область, Дзержинский район, деревня Звизжи, арт-парк «Никола-Ленивец».
Даты: 23−26 июля.
Крупнейший в Европе и России фестиваль ландшафтных объектов. Каждый год известные архитекторы и художники создают в «Николе-Ленивце» монументальные произведения. Тема фестиваля-2026 — «Маршрут перестроен» — иронично осмысляет жизнь в эпоху перемен: гостям предлагают отправиться в путешествие по направлению к себе. Пребывание в «Николе-Ленивце» станет «тотальным спектаклем». Чтобы лучше вписаться в обстановку, организаторы советуют «приехать в образах, которые отражают внутренний свет, и стать путеводной звездой для самих себя». Посетителей ждут мастер-классы и лекции, перформансы и концерт-хеппенинг с огненным шоу «Сто костров», «хорооке» (хоровое антистресс-пение) и электронная музыка, подобранная к внешнему облику арт-объектов.
«Праздник огурца».
Место: Владимирская область, Суздаль.
Даты: 1−2 августа.
Гастрономический фестиваль в музее деревянного зодчества посвящен «фирменному» овощу. Огурцы в Суздале выращивали издревле. И теперь каждое лето зовут отведать солений и блюд с их добавлением (от мороженого до варенья), освоить новые рецепты консерваций, научиться играть в бирюльки и городки.
«День пряника».
Место: Тульский кремль.
Дата: 1 августа.
Фестиваль с участием пекарей со всей страны позволит сладкоежкам сравнить пряники по разным рецептам, узнать традиции их изготовления и употребления и даже научиться делать их самостоятельно. Заодно можно посетить экскурсии и местные музеи. Один из них посвящен, конечно же, прянику, другой — русскому чаепитию.
«Гнёздово».
Место: Смоленск, комплекс «Гнёздовские курганы».
Дата: 1−2 августа.
Фестиваль исторической реконструкции на территории всемирно известного историко-археологического и природного комплекса, где изучают жизнь Древней Руси. Гнёздово было поселением на пути «из варяг в греки», здесь сохранилась масса курганов, в том числе с захоронениями «вождей». Реконструкторы со всей России воссоздают на фестивале быт и дружинную культуру раннего Средневековья, «отыгрывая» образы скандинавов, балтов, степняков и представителей других народностей, которые населяли здешние места в IX-X веках. Гости могут погулять по полевым лагерям славян и варягов, посмотреть за битвой и турниром воинов, попробовать силы в бое на мечах или лепке горшков, подкрепиться в корчме и услышать музыку, которой услаждали слух много столетий назад.
«Праздник русских традиций».
Место: Ивановская область, Гаврилов Посад.
Дата: 1 августа.
Большой фестиваль на родине владимирского тяжеловоза. Ведущие заводчики привозят сюда лучших коней, устраивая масштабное «дефиле». Можно увидеть показательные выступления лошадей разных пород, наездников и наездниц, прокатиться верхом, на тройке и в коляске, увидеть соревнования гусар. На лугу Лубенец гостей ждут аттракционы, ярмарка фермеров и ремесленников, а также концерт народных ансамблей и приглашенных исполнителей осовремененного фолка. В самом городе есть красивый старинный храм с необычным изразцовым декором, краеведческий музей и музейно-дегустационный комплекс «Дворцовый завод» с коллекцией самоваров, посуды для напитков, выставками по истории гусарского полка и разведения лошадей. Экскурсии и дегустации лучше бронировать заранее.
«Пир на Волге».
Место: Ярославль.
Дата: 22−23 августа.
Большой городской пикник с кулинарными шоу, музыкой, спортивными занятиями, кинопоказами и играми для детей пройдет в 10-й раз. Гости смогут попробовать блюда локальной кухни и специалитеты из других регионов России. Как обычно, будут выступления шеф-поваров, турниры по приготовлению и поеданию вкусностей, мастер-классы. Организаторы делают упор на пропаганду здорового образа жизни.
«Вязьма 1812».
Место: Смоленская область, Вязьма и Колодезное.
Дата: август.
Летом в Центральной России пройдет несколько реконструкций боев из самых разных эпох. Фото: Сергей Бобылев / РИА «Новости».
Фестиваль военно-исторической реконструкции, посвященный одному из важных этапов Отечественной войны. Участники оживят картину Петера фон Гесса «Вяземское сражение» в исторической части города — именно там, где художник запечатлел события 1812 года. Далее публику ждет плацпарад военно-исторических клубов. Возле ДК «Центральный» будут работать сувенирные лавки и точки питания. На второй день автобусы от Советской площади доставят зрителей в село Колодезное, где будет разбит исторический бивак — лагерь реконструкторов. Они разыграют сражение. Рядом с полем будет ярмарка с едой и изделиями ремесленников.
«Атмановские кулачки».
Место: Тамбовская область, село Атманов Угол.
Дата: 28−29 августа.
Фестиваль традиционных игр, в центре которого — кулачные бои (кулачки — с ударением на «а»), объект нематериального культурного наследия России. В Атмановом Углу всегда бились на престольный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. И этот обычай дошел до наших дней. На празднике проходят соревнования по многим видам этноспорта: борьбе за-вороток и русмячу, русской стенке и русской пляске, стрельбе из лука по бабкам, свайке и рюхам. Любого желающего научат перетягивать палку, играть в клёк, чиж и клюшки. Ну, а самые отважные померятся силами на кулаках. На территории фестиваля есть кемпинг с туалетами и технической водой. В ближайшем райцентре Сосновка стоит посетить памятник природы Сосновские бугры и Крестовоздвиженский храм, покататься в конноспортивном клубе «Фаворит». Неподалеку находятся оленья ферма и монастырь Мамонтова пустынь.
«Лук-Лучок».
Место: Ивановская область, поселок Лух.
Дата: 29 августа.
В центре внимания этого гастрофестиваля — ядреный местный лук: считается, что он особенно нравился Ивану Грозному. Этот овощ разных сортов выращивают в поселке и сегодня. Мероприятие проходит на Земляных валах XII-XIV веков — это главная достопримечательность поселка. Гости могут запастись золотистыми связками на ярмарке, а могут унести луковый вкус с собой — благодаря дегустациям и продаже нехитрых деликатесов: острых, соленых, жареных, сладких и даже алкогольных. На фестиваль по традиции зовут одного из именитых шеф-поваров: кулинар готовит фирменное блюдо на целую толпу. Публику развлекают музыкальные коллективы и артисты ивановских театров. Тут же можно увидеть гонки на тракторах, поучаствовать в мастер-классах от реконструкторов, поиграть в исторические игры, научиться плести луковые косы. В свободное время стоит пройтись по Соборной площади и набережной, осмотреть крепость. В 2026 году поселок дополнительно украсят участники фестиваля сварной металлической скульптуры имени Николая Бенардоса (изобретатель дуговой электросварки). Он пройдет в Лухе в первой половине августа.