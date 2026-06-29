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В Красноярском крае могут построить еще одну гидроэлектростанцию

29 июня в Москве секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проведет совещание по реализации проектов строительства ГЭС и ГРЭС в Сибирском федеральном округе для обеспечения крупных инвестиционных проектов.

29 июня в Москве секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проведет совещание по реализации проектов строительства ГЭС и ГРЭС в Сибирском федеральном округе для обеспечения крупных инвестиционных проектов.

«На совещании планируется рассмотреть ход работы по выполнению указания президента РФ о строительстве Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, Мокской и Ивановской ГЭС в республике Бурятия, усилению мощности Березовской ГРЭС в Красноярском крае и запуске предпроектных работ по Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае», — сообщает пресс-служба ведомства.

Предполагается, что в мероприятии примут участие полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, вице-премьер Александр Новак, представители правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и организаций.

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