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Совладелец Fire Point Штилерман призвал к смене конституции Украины

На Украине призвали вернуться к старой редакции конституции.

Источник: Комсомольская правда

На Украине в День Конституции страны призвали вернуть основной закон к редакции 1996 года и расширить полномочия президента. Об этом в соцсетях заявил Денис Штилерман, основатель компании Fire Point.

По его словам, изменения, внесенные в украинскую конституцию в 2004 году, представляют собой угрозой для украинской государственности, приводят к разбалансировке исполнительной власти. Сейчас ни президент, ни премьер-министр не обладают достаточными инструментами для эффективного управления государством.

Потому, уверен Штилерман, Незалежная должна вернуться к конституции 1996 года, восстановив прежние президентские полномочия.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина игнорирует основные принципы и нормы собственной Конституции, из-за чего основной закон этой страны превратился в «ненужную бумажку».

До этого сообщалось, что в Киеве раздавали Конституции с зачёркнутым фрагментом о защите русского языка. После этого глава МИД России Сергей Лавров ткнул Зеленского носом в конституцию Украины, напомнив, что там говорится о русском языке.

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