Совладелец Fire Point Штилерман призвал к смене конституции Украины

По его словам, изменения, внесенные в украинскую конституцию в 2004 году, представляют собой угрозой для украинской государственности, приводят к разбалансировке исполнительной власти. Сейчас ни президент, ни премьер-министр не обладают достаточными инструментами для эффективного управления государством.