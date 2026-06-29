На Украине в День Конституции страны призвали вернуть основной закон к редакции 1996 года и расширить полномочия президента. Об этом в соцсетях заявил Денис Штилерман, основатель компании Fire Point.
По его словам, изменения, внесенные в украинскую конституцию в 2004 году, представляют собой угрозой для украинской государственности, приводят к разбалансировке исполнительной власти. Сейчас ни президент, ни премьер-министр не обладают достаточными инструментами для эффективного управления государством.
Потому, уверен Штилерман, Незалежная должна вернуться к конституции 1996 года, восстановив прежние президентские полномочия.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина игнорирует основные принципы и нормы собственной Конституции, из-за чего основной закон этой страны превратился в «ненужную бумажку».
До этого сообщалось, что в Киеве раздавали Конституции с зачёркнутым фрагментом о защите русского языка. После этого глава МИД России Сергей Лавров ткнул Зеленского носом в конституцию Украины, напомнив, что там говорится о русском языке.