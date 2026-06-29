Абитуриенты смогут поступить в Мининский университет без результатов ЕГЭ

На педагогических специальностях проводится собеседование, на направлении «Физическая культура» — проверка физической подготовки. Для поступления на направление «Дизайн (по отраслям)» абитуриенты проходят творческое собеседование, при этом предварительные художественные навыки и портфолио не требуются: университет обучает работе в профессиональных программах и помогает сформировать портфолио для дальнейшего трудоустройства.