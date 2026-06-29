Абитуриенты смогут поступить в Мининский университет без результатов ЕГЭ

Выпускники 11 классов, не удовлетворенные результатами ЕГЭ, могут поступить в Мининский университет на программы среднего профессионального образования. Зачисление осуществляется по среднему баллу аттестата, срок обучения составляет 1 год 10 месяцев или 2 года 10 месяцев в зависимости от выбранного направления.
Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, университет предлагает выпускникам школ осознанный выбор — программы СПО на шести из одиннадцати факультетов, бюджетные места на педагогических направлениях и поступление без учета баллов ЕГЭ. Студенты с первого курса проходят практику у ведущих работодателей региона — от дизайнерских студий до ИТ-компаний и логистических предприятий.
«Это не просто быстрый старт карьеры, а возможность через 1,5−3 года получить востребованную профессию и при желании продолжить обучение в вузе на высшее образование, сдав внутренние вступительные испытания», — добавил ректор.
В Мининском университете открыты программы по направлениям: банковское дело, веб-разработка, дизайн (по отраслям), дошкольное образование, педагогика дополнительного образования, операционная деятельность в логистике, техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем, физическая культура, экономика и бухгалтерский учёт. На педагогических направлениях «Дошкольное образование» и «Педагогика дополнительного образования» предусмотрены бюджетные места — 25 и 10 соответственно.
На педагогических специальностях проводится собеседование, на направлении «Физическая культура» — проверка физической подготовки. Для поступления на направление «Дизайн (по отраслям)» абитуриенты проходят творческое собеседование, при этом предварительные художественные навыки и портфолио не требуются: университет обучает работе в профессиональных программах и помогает сформировать портфолио для дальнейшего трудоустройства.
С первого курса будущие дизайнеры проходят практику в профильных студиях Нижнего Новгорода. Новые программы СПО разработаны совместно с индустриальными партнерами: студенты направления «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» получают практические навыки при поддержке ИТ-компаний, а будущие логисты проходят практику в профильной организации.
Прием документов на большинство программ продлится до 15 августа 2026 года.
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