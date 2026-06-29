В Хабаровском крае водитель фуры ответит за гибель семьи на трассе

В районе имени Лазо Хабаровского края суд вынес приговор 43-летнему водителю грузового тягача MAN, по вине которого в ДТП погибли три человека, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Трагедия произошла в сентябре 2025 года на 79-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» в районе села Новостройка. Следствие и суд установили, что водитель грузовика с полуприцепом, следуя из Хабаровска в сторону Владивостока, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Celica.
В результате столкновения два пассажира легковушки, среди которых был несовершеннолетний, погибли на месте. Водителя иномарки медикам спасти не удалось — он скончался в больнице. Сам водитель фуры получил лишь незначительные травмы.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил права управления транспортными средствами на два года.
Кроме того, удовлетворены гражданские иски родственников погибших на общую сумму 7,1 миллиона рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.