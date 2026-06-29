В Хабаровском крае водитель фуры ответит за гибель семьи на трассе

Трагедия произошла в сентябре 2025 года на 79-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» в районе села Новостройка. Следствие и суд установили, что водитель грузовика с полуприцепом, следуя из Хабаровска в сторону Владивостока, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Celica.