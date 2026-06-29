Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае водитель фуры ответит за гибель семьи на трассе

Суд также взыскал в пользу семей погибших более 7 млн рублей.

В районе имени Лазо Хабаровского края суд вынес приговор 43-летнему водителю грузового тягача MAN, по вине которого в ДТП погибли три человека, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года на 79-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» в районе села Новостройка. Следствие и суд установили, что водитель грузовика с полуприцепом, следуя из Хабаровска в сторону Владивостока, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Celica.

В результате столкновения два пассажира легковушки, среди которых был несовершеннолетний, погибли на месте. Водителя иномарки медикам спасти не удалось — он скончался в больнице. Сам водитель фуры получил лишь незначительные травмы.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил права управления транспортными средствами на два года.

Кроме того, удовлетворены гражданские иски родственников погибших на общую сумму 7,1 миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.