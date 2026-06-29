Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике работают девять заправок

Три заправки в Геленджике временно не отпускают топливо.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике работают девять заправок 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Топливо отпускают исключительно в топливные баки в объеме 20/30/50 литров на автомобиль.

На шести заправках в наличии АИ-100, на трех станциях — АИ-95. На четырех АЗС есть АИ-92, на шести заправках — дизельное топливо.

«Две станции отпускают только дизельное топливо. На трех станциях отпуск временно не ведется», — сообщили в мэрии Геленджика.

В администрации курорта назвали ближайшие альтернативные заправки. Это.

— «Лукоил», кольцо — 20 л на авто;

— «Газпромнефть», М-4 «ДОН» (объездная) — 30 л на авто;

— «Газпромнефть», улица Ходенко — 30 л на авто;

— «Газпромнефть», Сухумское шоссе — 30 л на авто;

— «Уфимнефть» — 50 л на авто;

— «Лукоил», село Архипо-Осиповка — 20 л на авто.

Водителей призывают не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.