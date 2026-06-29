В Геленджике работают девять заправок 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Топливо отпускают исключительно в топливные баки в объеме 20/30/50 литров на автомобиль.
На шести заправках в наличии АИ-100, на трех станциях — АИ-95. На четырех АЗС есть АИ-92, на шести заправках — дизельное топливо.
«Две станции отпускают только дизельное топливо. На трех станциях отпуск временно не ведется», — сообщили в мэрии Геленджика.
В администрации курорта назвали ближайшие альтернативные заправки. Это.
— «Лукоил», кольцо — 20 л на авто;
— «Газпромнефть», М-4 «ДОН» (объездная) — 30 л на авто;
— «Газпромнефть», улица Ходенко — 30 л на авто;
— «Газпромнефть», Сухумское шоссе — 30 л на авто;
— «Уфимнефть» — 50 л на авто;
— «Лукоил», село Архипо-Осиповка — 20 л на авто.
Водителей призывают не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.