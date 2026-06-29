Жители Хабаровского края не спешат регистрировать своих домашних животных

В Закдуме Хабаровского края обсудили ситуацию с регистрацией домашних питомцев и работой с безнадзорными животными. С 2025 года ветслужба проводит рейды по выявлению неучтенных животных. В официальный реестр внесено 1755 питомцев, из которых 1619 — собаки. Для удобства граждан организованы выездные мобильные пункты регистрации. Участники совещания отметили низкую активность владельцев — в ряде муниципалитетов регистрация нулевая. Также остро стоит вопрос нехватки мест в вольерах для отловленных животных и финансирования их содержания. По итогам обсуждения рекомендовано усилить информационную работу с населением, повысить эффективность рейдов и привлекать бизнес к созданию частных приютов. Зарегистрировать питомца можно в государственных ветучреждениях: стоимость чипа — 500 рублей. Вопрос остается на контроле депутатов. Памятка по регистрации доступна на сайте управления ветеринарии.