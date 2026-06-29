Дроны, связь и льготы: Белоусов лично пообщался с освещающими СВО военкорами

Отдельное внимание уделили вопросам защиты от вражеских беспилотников. Руководитель ведомства подчеркнул, что в каждой группировке войск уже функционирует эшелонированная система тактических перехватчиков БПЛА, однако работа по совершенствованию ПВО продолжается. Также обсуждалось развитие войск, специализирующихся на управлении дронами.
Журналисты озвучили ряд инициатив, касающихся расширения мер социальной поддержки для бойцов. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос об оказании психологической помощи членам семей военнослужащих.
Участники мероприятия подняли тему материально-технического снабжения частей. Глава министерства внимательно выслушал предложения прессы, отметив важность обратной связи с фронта для оперативного решения возникающих трудностей.
В ходе дискуссии стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения и перспективах оснащения армии современным вооружением. Подобный формат общения планируется использовать и в дальнейшем для координации усилий в различных сферах.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать производство средств противовоздушной обороны. По словам Путина, удары по важной инфраструктуре, конечно, создают проблемы. Наблюдается определённый дефицит, но он не критический.
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