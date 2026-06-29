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Какие территории Волгограда и области благоустроят в 2027 году?

200 тысяч жителей выбрали 24 победителя из 52 проектов — среди них скверы в Волжском, Камышине и Урюпинске.

200 тысяч жителей выбрали 24 победителя из 52 проектов — среди них скверы в Волжском, Камышине и Урюпинске.

24 территории благоустроят в Волгограде и области в 2027 г.

Таковы итоги общественного голосования, в котором почти 200 тыс. жителей региона выбирали из 52 проектов.

Как сообщили в администрации области, в число проектов-победителей вошли территория в границах ул. им. К. Симонова и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе; сквер на ул. им. Кирова в Кировском районе; сквер вдоль ул. Машиностроителей в Волжском; пешеходные зоны на ул. им. Маресьева и Некрасова в Камышине; пешеходная зона ул. Советской в границах пр. Ленина и пер. Ульяновского в Урюпинске; общественное пространство на ул. 40 лет Октября во Фролово и другие.