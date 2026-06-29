Какие территории Волгограда и области благоустроят в 2027 году?

Как сообщили в администрации области, в число проектов-победителей вошли территория в границах ул. им. К. Симонова и 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе; сквер на ул. им. Кирова в Кировском районе; сквер вдоль ул. Машиностроителей в Волжском; пешеходные зоны на ул. им. Маресьева и Некрасова в Камышине; пешеходная зона ул. Советской в границах пр. Ленина и пер. Ульяновского в Урюпинске; общественное пространство на ул. 40 лет Октября во Фролово и другие.