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За неделю в Ростовской областиспасатели выезжали на 51 пожар и 75 палов травы

На пожарах и ДТП на Дону за неделю спасли 22 человека, четверо погибли.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 51 техногенный пожар. На них спасли четырех человек, один погиб. Также было зафиксировано 75 загораний сухой растительности и мусора. Из них 50 случаев — горение мусора, 25 — сухая трава и камыш. Такой статистикой поделились в донском МЧС.

Также спасатели 26 раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. В результате аварий удалось спасти 18 человек, но трое погибли.

На водных объектах за неделю произошло шесть происшествий. Спасатели вытащили из воды двух живых людей и пятерых погибших.

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