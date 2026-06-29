Лукашенко пошутил, что чувствует себя в Китае как у себя дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В начале беседы белорусский лидер в шутливой форме заметил, что чувствует себя в Китайской Народной Республике как дома, передает Telegram канал «Пул Первого».