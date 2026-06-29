Лукашенко пошутил, что чувствует себя в Китае как у себя дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В начале беседы белорусский лидер в шутливой форме заметил, что чувствует себя в Китайской Народной Республике как дома, передает Telegram канал «Пул Первого».
В ходе разговора Лукашенко уточнил, что перед вылетом в Пекин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, он прилетел в Китай из Подмосковья. Си Цзиньпин отметил, что рад столь частым встречам с белорусским коллегой.
Переговоры лидеров длились свыше трех часов, далее они продолжили общение за традиционным семейным обедом. Такой формат подчеркивает особый уровень доверия между государствами. Нынешний визит стал для Александра Лукашенко уже 17-м по счету в Китай.
Ранее KP.RU писал, что лидеры Белоруссии и Китая встретились в первой половине дня 29 июня. Си Цзиньпин и Александр Лукашенко общались в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.