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ГЖД назначила дополнительный поезд Нижний Новгород — Санкт-Петербург

На пути следования предусмотрены три остановки.

Источник: Живем в Нижнем

В июле Нижний Новгород с Москвой и Санкт-Петербургом свяжет дополнительный поезд, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Состав отправится из столицы ПФО в 14:41 3 и 11 июля и прибудет в Москву в эти же дни. 4 и 12 июля в 10:38 поезд прибывает в Петербург.

Рейс из северной столицы назначен 4 и 12 июля в 17:59. Прибытие в Москву — на следующий день в 04:42, а в Нижний Новгород — в 11:56.

В пути следования есть остановки во Владимире, Твери и Бологом.

Ранее мы писали, что допостановка на станции Абабково появилась у электрички до Нижнего Новгорода.