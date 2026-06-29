ГЖД назначила дополнительный поезд Нижний Новгород — Санкт-Петербург

В июле Нижний Новгород с Москвой и Санкт-Петербургом свяжет дополнительный поезд, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Состав отправится из столицы ПФО в 14:41 3 и 11 июля и прибудет в Москву в эти же дни. 4 и 12 июля в 10:38 поезд прибывает в Петербург.
Рейс из северной столицы назначен 4 и 12 июля в 17:59. Прибытие в Москву — на следующий день в 04:42, а в Нижний Новгород — в 11:56.
В пути следования есть остановки во Владимире, Твери и Бологом.
Ранее мы писали, что допостановка на станции Абабково появилась у электрички до Нижнего Новгорода.