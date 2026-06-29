Жителей Красноярского края предупреждают о грозе и штормовом ветре

Жителей Красноярского края предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, которые накроют центральные и южные районы в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля. Там ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистые усиления ветра местами 25 метров в секунду, а то и более.
По информации ГУ МЧС России по краю, 30 июня в южных муниципальных округах края ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха +35С и выше.
На севере края, в Эвенкии и Туруханском округе, в центральной группе муниципальных районов местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.
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