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Строительную компанию в Нижнем Новгороде закрыли из-за мигранта

Деятельность фирмы приостановили на 2 недели.

Деятельность строительной компании в Нижнем Новгороде приостановлена за нарушение правил миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области.

Предприниматель привлек к работе гражданина из ближнего зарубежья, но вовремя не оповестил об этом Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области. За это он был привлечен к административному наказанию в виде приостановления деятельности фирмы на 14 суток.

Судебный пристав опечатал входную группу помещения.

Напомним, мигранты незаконно работали у предпринимателей в Нижнем Новгороде.