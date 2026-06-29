Строительную компанию в Нижнем Новгороде закрыли из-за мигранта

Деятельность строительной компании в Нижнем Новгороде приостановлена за нарушение правил миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУФССП по Нижегородской области.
Предприниматель привлек к работе гражданина из ближнего зарубежья, но вовремя не оповестил об этом Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области. За это он был привлечен к административному наказанию в виде приостановления деятельности фирмы на 14 суток.
Судебный пристав опечатал входную группу помещения.
Напомним, мигранты незаконно работали у предпринимателей в Нижнем Новгороде.