Строительную компанию в Нижнем Новгороде закрыли из-за мигранта

Предприниматель привлек к работе гражданина из ближнего зарубежья, но вовремя не оповестил об этом Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области. За это он был привлечен к административному наказанию в виде приостановления деятельности фирмы на 14 суток.