Алиментщик из Волгоградской области выплатил 400 тысяч дочери после ареста

Житель Волжского задолжал собственной трехлетней дочери крупную сумму. Мужчина долгое время не переводил деньги на содержание ребенка и всячески избегал ответственности. Он не держал сбережения на банковских картах и не устраивался на работу официально, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное УФССП.