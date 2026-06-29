Актриса Ирина Пегова вспомнила студенческие годы в Нижнем Новгороде

Актриса Ирина Пегова стала участницей стендап-проекта «Однокурсницы. Диалоги и импровизации» в Нижнем Новгороде. Во время мероприятия артистка поделилась с публикой воспоминаниями о поступлении в местное театральное училище.
При поступлении Пеговой сказали, что «очкариков» в актрисы не берут. Ей пришлось впервые надеть линзы.
— Тогда, в 95-м году, линзы были стеклянные. В них невозможно смотреть, у меня текли слезы, — поделилась Пегова.
Во время поступления артистка столкнулась с еще одной трудностью. Ее вместе с актрисой Натальей Кузнецовой прозвали «жабами». Однако за девушек вступился преподаватель Анатолий Захаров. По словам Пеговой, именно он настоял на их зачислении, передает NewsNN.
В начале июня Нижний Новгород посетила и актриса Наталья Бочкарева. По ее словам, главная проблема нынешней молодежи — пассивный настрой в поисках работы: они рассылают резюме и просто ждут, пока им ответят. Бочкарева подчеркнула, что молодым актерам следует лично обивать пороги столичных кастинг-директоров и продюсеров.