Актриса Ирина Пегова вспомнила студенческие годы в Нижнем Новгороде

Во время поступления артистка столкнулась с еще одной трудностью. Ее вместе с актрисой Натальей Кузнецовой прозвали «жабами». Однако за девушек вступился преподаватель Анатолий Захаров. По словам Пеговой, именно он настоял на их зачислении, передает NewsNN.