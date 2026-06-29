В Дзержинске состоялся общегородской выпускной вечер

Глава Дзержинска Михаил Клинков принял участие в одном из самых важных праздников для тех юных дзержинцев, которые в этом году окончили школы. Мэр поделился впечатлениями в своих социальных сетях:
"Во Дворце культуры химиков состоялся наш главный школьный праздник — общегородской выпускной. Этот вечер — для них, талантливых, умных и целеустремленных выпускников Дзержинска.
В этом году 122 выпускника получили медали I и II степени за особые успехи в учении. Вместе с председателем городской Думы Викторией Николаевой мы торжественно вручили эти награды лучшим из лучших.
Особенно хочу отметить Арсения Шпенкова из школы № 7, который набрал максимальные 100 баллов по русскому языку и химии, и Марию Писареву из школы № 2, тоже с двумя максимальными результатами по математике и информатике. Это известие об успехе Марии по информатике пришло всего за несколько часов до торжественной церемонии, став лучшим подарком для выпускницы к окончанию школы.
Торжественную часть праздника украсил вальс в исполнении выпускников школы № 2 и гимназии № 38.
После награждения началась творческая программа: караоке, дискотека и выступление группы «Чкалов». Завершился вечер очень трогательно — церемонией зажжения свечей на удачу. Выпускники загадали свою самую заветную мечту. Давайте пожелаем им, чтобы она обязательно сбылась!
Пусть школьные годы станут фундаментом, прочной опорой для будущих побед. Это время настоящей дружбы и важных жизненных уроков. Сегодняшним выпускникам хочется пожелать главного: смело идите вперед, не оглядываясь, и ставьте перед собой самые амбициозные цели. И никогда не забывайте, что ваш успех — это не только личная заслуга, но и огромный вклад ваших наставников и родителей. Спасибо всем, кто вложил в наших выпускников столько сил и любви!
Впереди у ребят разные пути и разные вузы. Буду искренне рад, если вы свяжете свое будущее с Дзержинском — здесь вам всегда рады, здесь есть возможности для роста. И где бы вы ни были, не забывайте свою малую родину, которая дала вам путевку в большую жизнь.
В добрый путь, выпускники! Дзержинск гордится вами! Пусть все задуманное обязательно исполнится!".