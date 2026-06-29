В Дзержинске состоялся общегородской выпускной вечер

Впереди у ребят разные пути и разные вузы. Буду искренне рад, если вы свяжете свое будущее с Дзержинском — здесь вам всегда рады, здесь есть возможности для роста. И где бы вы ни были, не забывайте свою малую родину, которая дала вам путевку в большую жизнь.