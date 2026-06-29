2,6 млн жизней в год: к чему приводит злоупотребление алкоголем

2,6 млн человек в мире ежегодно умирают от последствий употребления алкоголя. Из них 1,6 млн погибают от неинфекционных заболеваний, спровоцированных спиртными напитками, включая цирроз печени, сердечно‑сосудистые и онкологические заболевания. О том, как алкоголь повышает риск трагических исходов и что делается для решения этой проблемы, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в рамках Недели, направленной на снижение смертности от внешних причин, которая проходит с 29 июня по 5 июля по инициативе Минздрава России.
Специалист отметила, что алкоголь не только вызывает острые отравления, но и запускает цепочку опасных последствий, влияя на физиологическое состояние и поведение человека. Снижается самоконтроль и способность адекватно оценивать ситуацию, возрастает склонность к рискованным поступкам. Замедляется реакция, что особенно опасно при управлении транспортом и работе с техникой. Нарушается координация движений, повышается риск падений и бытовых травм. Увеличивается агрессивность, что провоцирует конфликты. Кроме того, алкоголь вызывает сонливость и может привести к потере сознания, создающие угрозу удушья, переохлаждения или гибели при пожаре.
По словам Натальи Савицкой, наиболее частыми сценариями трагедий становятся ДТП с участием нетрезвых водителей или пешеходов, падения с высоты и из окон, ожоги и пожары из‑за неосторожного обращения с огнем, утопления, отравления алкоголем или его суррогатами, а также насильственные преступления и самоповреждения, совершённые в состоянии опьянения.
Особую тревогу вызывает ситуация среди молодежи. Подростки и молодые люди чаще практикуют эпизодическое употребление больших доз алкоголя за короткое время, переоценивают свои возможности, идут на рискованные поступки. Кроме того, алкоголь негативно влияет на развитие мозга, память и способность к обучению.
Главный врач подчеркнула, что вред от злоупотребления алкоголем затрагивает не только самих потребителей, но и окружающих. Нетрезвые водители подвергают опасности пассажиров и других участников дорожного движения, агрессивное поведение создает угрозу для окружающих, а семьи страдают от бытового насилия.
Для решения проблемы государство и общество реализуют целый комплекс мер. Среди них — законодательные ограничения времени и мест продажи алкоголя, повышение акцизов, ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом виде, запрет рекламы спиртного, в том числе в социальных сетях.
В образовательных учреждениях внедряются профилактические программы и продвигается здоровый образ жизни, размещается социальная реклама о рисках употребления алкоголя. Медицинские организации развивают программы лечения зависимости, проводят скрининг и консультации, обучают население навыкам первой помощи при отравлениях.
«Алкоголь — один из главных предотвратимых факторов смертности от внешних причин. Снижение его потребления способно спасти десятки тысяч жизней ежегодно. Осознанный выбор трезвости, соблюдение правил безопасности и взаимопомощь — ключевые шаги к снижению трагической статистики», — подчеркнула Наталья Савицкая.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что процент потребления алкоголя среди нижегородцев снизился в 2025 году.