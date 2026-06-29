2,6 млн жизней в год: к чему приводит злоупотребление алкоголем

Специалист отметила, что алкоголь не только вызывает острые отравления, но и запускает цепочку опасных последствий, влияя на физиологическое состояние и поведение человека. Снижается самоконтроль и способность адекватно оценивать ситуацию, возрастает склонность к рискованным поступкам. Замедляется реакция, что особенно опасно при управлении транспортом и работе с техникой. Нарушается координация движений, повышается риск падений и бытовых травм. Увеличивается агрессивность, что провоцирует конфликты. Кроме того, алкоголь вызывает сонливость и может привести к потере сознания, создающие угрозу удушья, переохлаждения или гибели при пожаре.