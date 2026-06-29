Четыре авто, двое пострадавших: массовое ДТП произошло в Находке

На Нахимовской улице произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, 49-летний водитель авто «Тойота Лит Айс» не выдержал боковой интервал и задел попутный «Хонда Фит». От удара грузовик вылетел на встречку, где столкнулся с «Тойота Приус», который затем врезался в «Хонда Инсайт». В аварии пострадали водитель и пассажирка грузовика — их доставили в больницу. На месте работают инспекторы ГИБДД и скорая. Обстоятельства уточняются. Источник: УМВД России по Приморскому краю.