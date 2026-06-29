Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре авто, двое пострадавших: массовое ДТП произошло в Находке

На Нахимовской улице произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, 49-летний водитель авто «Тойота Лит Айс» не выдержал боковой интервал и задел попутный «Хонда Фит». От удара грузовик вылетел на встречку, где столкнулся с «Тойота Приус», который затем врезался в «Хонда Инсайт». В аварии пострадали водитель и пассажирка грузовика — их доставили в.

На Нахимовской улице произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, 49-летний водитель авто «Тойота Лит Айс» не выдержал боковой интервал и задел попутный «Хонда Фит». От удара грузовик вылетел на встречку, где столкнулся с «Тойота Приус», который затем врезался в «Хонда Инсайт». В аварии пострадали водитель и пассажирка грузовика — их доставили в больницу. На месте работают инспекторы ГИБДД и скорая. Обстоятельства уточняются. Источник: УМВД России по Приморскому краю.