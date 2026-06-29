Уголовное дело за невыплату зарплаты возбудили на директора фирмы

— Директор коммерческой организации, которая поставляет промышленное оборудование и выполняет инженерно-монтажные работы, не платил зарплату инженеру-сметчику с сентября по ноябрь 2025-го, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Работник, который в полном объеме выполнил все поставленные перед ним задачи, не получил более ста тысяч рублей.