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Уголовное дело за невыплату зарплаты возбудили на директора фирмы

Работодатель, задолжавший своему сотруднику зарплату за три месяца, стал фигурантом уголовного дела.

Работодатель, задолжавший своему сотруднику зарплату за три месяца, стал фигурантом уголовного дела.

— Директор коммерческой организации, которая поставляет промышленное оборудование и выполняет инженерно-монтажные работы, не платил зарплату инженеру-сметчику с сентября по ноябрь 2025-го, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Работник, который в полном объеме выполнил все поставленные перед ним задачи, не получил более ста тысяч рублей.

Между тем, проведенная в организации проверка показала, что деньги на выплаты зарплат у руководителя были. Однако эти средства он по какой-то причине решил потратить на другие нужды.

— Руководителя компании подозревают в "Полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Следователи принимают меры для восстановления нарушенных прав потерпевшего.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.