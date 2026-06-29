Общегородской школьный выпускной прошел в Дзержинске

Во Дворце культуры химиков в Дзержинске отметили общегородской выпускной — праздник, посвящённый талантливым и целеустремлённым выпускникам. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
В центре внимания — достижения ребят: 122 выпускника удостоились медалей I и II степени за выдающиеся успехи в учёбе. Награды лучшим школьникам вручили в торжественной обстановке, в том числе вместе с председателем городской Думы Викторией Николаевой.
Среди ярких успехов — абсолютные результаты Арсения Шпенкова (школа № 7): 100 баллов по русскому языку и химии. Не менее впечатляющим стал результат Марии Писаревой (школа № 2), получившей по 100 баллов по математике и информатике. Примечательно, что о максимальном балле по информатике стало известно буквально накануне церемонии — это стало для девушки особенным подарком к окончанию школы.
Атмосферу праздника дополнил изящный вальс, который исполнили выпускники школы № 2 и гимназии № 38. Далее гостей ждала насыщенная творческая программа: караоке, дискотека и концерт группы «Чкалов». Трогательным финалом стала церемония зажжения свечей: ребята загадывали самые сокровенные мечты.