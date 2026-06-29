Общегородской школьный выпускной прошел в Дзержинске

Среди ярких успехов — абсолютные результаты Арсения Шпенкова (школа № 7): 100 баллов по русскому языку и химии. Не менее впечатляющим стал результат Марии Писаревой (школа № 2), получившей по 100 баллов по математике и информатике. Примечательно, что о максимальном балле по информатике стало известно буквально накануне церемонии — это стало для девушки особенным подарком к окончанию школы.