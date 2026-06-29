«Велоцентр у моря»: как в Зеленоградске хотят благоустроить территорию в районе улицы Московской

За счёт конкурсного финансирования власти рассчитывают также обустроить тротуары на улицах, прилегающих к Московской, чтобы местные жители могли попасть в центр на велосипедах. «Город у нас плотной застройки, и не очень быстро получается добраться на машине за какой-то инфраструктурой, особенно в жаркий летний день. А велодорожка позволит создать зону безопасности. Так как это одна из самых плотных квартальных застроек в городе, зона, которую мы создадим, будет пользоваться большим спросом», — считает Денис Крыщенко.