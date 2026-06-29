«Велоцентр у моря»: как в Зеленоградске хотят благоустроить территорию в районе улицы Московской

В Зеленоградске планируют благоустроить территорию в районе улицы Московской. Местные власти направят концепцию на всероссийский конкурс по созданию комфортной среды для получения финансирования. Концепция предполагает организацию в восточной части курорта велоцентра, который объединит внутригородские маршруты и туристические потоки. Подробнее о проекте — в материале Калининград.Ru.
В концепцию Зеленоградска включили благоустройство улиц Московской, Подлесной, Октябрьской и части городского парка. Общая площадь территории — 51 тысяча квадратных метров.
Чиновники хотят сформировать на улице Московской «городской и региональный узел» — точку, которая объединила бы внутригородские маршруты и туристические потоки, включая направление «от косы до косы». «Этот проект разработан в ключе продолжения велокаркаса, и всё завязано на использовании экологического транспорта. То есть мы интегрируем городской велокаркас и существующую велодорожку», — пояснил в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru замглавы администрации Зеленоградска Георгий Попшой.
По его словам, концепция выстроена «вокруг веломира и велокультуры». Ключевая составляющая проекта — велоцентр, где предполагается обустроить детскую велошколу и павильоны проката, открыть кафе и овощную лавку. По задумке чиновников, это станет «местом остановки и сервиса».
Для тех, кто боится преодолевать маршрут на велосипеде, но хочет полюбоваться пейзажами, планируют создать зону виртуальной реальности с велотренажёрами. «Человек сможет надеть очки VR и ощутить передвижение по велодорожке. Велотренажёр позволяет в любой момент прервать маршрут», — рассказал главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко.
В велошколе детей планируют готовить к езде на двухколёсном транспорте в городском пространстве и по велодорожкам. По словам чиновников, они договорились с одним из спортивных ретейлеров о предоставлении велосипедов, шлемов, наколенников и другого инвентаря. «Планируем перекрывать часть улицы в один из выходных, куда семьи смогут приводить своих маленьких детей. Наш отдел по спорту будет обучать их фигурной езде, безопасной езде, правилам и в принципе прививать велокультуру», — пояснили в зеленоградской администрации.
За счёт конкурсного финансирования власти рассчитывают также обустроить тротуары на улицах, прилегающих к Московской, чтобы местные жители могли попасть в центр на велосипедах. «Город у нас плотной застройки, и не очень быстро получается добраться на машине за какой-то инфраструктурой, особенно в жаркий летний день. А велодорожка позволит создать зону безопасности. Так как это одна из самых плотных квартальных застроек в городе, зона, которую мы создадим, будет пользоваться большим спросом», — считает Денис Крыщенко.
По словам чиновников, в долгосрочной перспективе в Зеленоградске планируют сократить количества автопарковок и создать условия, которые минимизировали бы желание заезжать в центр города на машине.
Власти рассчитывают, что за счёт нового проекта благоустройства появится «место притяжения велосообщества» со всей необходимой инфраструктурой, от ремонтного цеха до спортивного инвентаря. «Эта точка станет центром и, наверное, столицей велосипедистов, из которой вы можете направиться либо в западную часть нашей области по велодорожке, либо в сторону косы», — констатировал главный архитектор города.
Помимо велоцентра в проект благоустройства входят несколько «карманных парков», зелёная площадь с качелями, поляна для отдыха в гамаках и детская игровая площадка.
Концепция прошла отбор на региональном уровне. Итоги федерального конкурса подведут в конце июля — начале августа. Если Зеленоградск войдёт в число победителей, в администрации планируют подготовить детальный проект в 2027—2028 годах, после чего приступят к его реализации.
В 2026 году на федеральный конкурс благоустройства заявились десять городов Калининградской области. Всего с 2019-го победителями становились 27 проектов в 11 районах Калининградской области. Зеленоградск, а также Гусев, Светлогорск, Черняховск и Советск выигрывали трижды.
Визуализация предоставлена администрацией Зеленоградска.