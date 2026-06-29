Белоусов заявил о приоритетности проекта по внедрению ИИ в военную сферу

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в военную сферу является одним из приоритетных проектов Министерства обороны России. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил руководитель ведомства Андрей Белоусов во время встречи с военными корреспондентами.
— ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое — все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе — это навигация. Нейросетки должны обучаться, — рассказал министр.
Он отметил, что специалисты активно внедряют программно-аппаратный комплекс DС, который наполняется разного рода данными и информацией для всех подразделений беспилотных систем. По словам Белоусова, возможности ИИ также используются для выполнения ряда задач российских войск.
Министр добавил, что у войск беспилотных систем эффективность применения дронов примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. Белоусов также отметил, что в России активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками. При этом во всех группировках войск выстроена эшелонированная система защиты от вражеских беспилотников, передает РИА Новости.
20 января Минобороны России организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем. Для новобранцев предусмотрены контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению дронов, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение по истечении срока договора при нежелании заключить новый.