Белоусов заявил о приоритетности проекта по внедрению ИИ в военную сферу

Министр добавил, что у войск беспилотных систем эффективность применения дронов примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. Белоусов также отметил, что в России активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками. При этом во всех группировках войск выстроена эшелонированная система защиты от вражеских беспилотников, передает РИА Новости.