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Запретили вход в магазины и замазали лицо: В Южной Корее публично унижают тренера после провала на ЧМ

Бывший тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мён Бо подвергся публичному порицанию после вылета команды с чемпионата мира 2026 года. Разозлённые болельщики публикуют его фотографии с размытым лицом, а владельцы магазинов вешают на двери именные запретительные таблички, сообщает Footmercato.

Источник: Life.ru

Фанаты массово распространяют снимки специалиста с замазанным изображением. Такой приём обычно применяется к преступникам или людям, замешанным в громких скандалах.

Одновременно с этим в Сеуле один из круглосуточных магазинов спровоцировал общественный резонанс. На входе появилось объявление «Хон Мён Бо — вход воспрещён». Вскоре подобные таблички, по данным южнокорейских СМИ, стали массово распространяться и в других торговых точках.

Не осталась в стороне и психиатрическая клиника. Её сотрудники выложили в соцсети снимок с противоположной надписью: «Добро пожаловать, Хон Мён Бо». Практикующий врач и блогер намекнул, что непонятные тактические схемы, ведущие к поражениям, могут объясняться ментальными проблемами.

На ситуацию отреагировал даже президент Ли Чжэ Мён. Он назвал итогнеожиданным и признался, что «глубоко озадачен». Глава государства попросил Министерство спорта детально расследовать причины вылета из группового этапа.

Президент поставил назначение Хон Мён Бо в вину местной федерации футбола и заподозрил кумовство. В своей публикации Ли Чжэ Мён напомнил, что в сборную были вложены бюджетные средства и значительные госресурсы.

Сборная Южной Кореи с тремя очками заняла третье место в группе А, пропустив вперёд Мексику и ЮАР, и завершила участие в мундиале, который проходит в США, Канаде и Мексике. Сразу после фиаско 57-летний тренер объявил об отставке.

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