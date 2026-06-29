Запретили вход в магазины и замазали лицо: В Южной Корее публично унижают тренера после провала на ЧМ

Фанаты массово распространяют снимки специалиста с замазанным изображением. Такой приём обычно применяется к преступникам или людям, замешанным в громких скандалах.
Одновременно с этим в Сеуле один из круглосуточных магазинов спровоцировал общественный резонанс. На входе появилось объявление «Хон Мён Бо — вход воспрещён». Вскоре подобные таблички, по данным южнокорейских СМИ, стали массово распространяться и в других торговых точках.
Не осталась в стороне и психиатрическая клиника. Её сотрудники выложили в соцсети снимок с противоположной надписью: «Добро пожаловать, Хон Мён Бо». Практикующий врач и блогер намекнул, что непонятные тактические схемы, ведущие к поражениям, могут объясняться ментальными проблемами.
На ситуацию отреагировал даже президент Ли Чжэ Мён. Он назвал итогнеожиданным и признался, что «глубоко озадачен». Глава государства попросил Министерство спорта детально расследовать причины вылета из группового этапа.
Президент поставил назначение Хон Мён Бо в вину местной федерации футбола и заподозрил кумовство. В своей публикации Ли Чжэ Мён напомнил, что в сборную были вложены бюджетные средства и значительные госресурсы.
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