В Минобороны сообщили о внедрении ИИ в российскую систему ПВО

Системы искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), а первые результаты проекта планируется получить уже к ноябрю этого года. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами, передает военкор KP.RU Дмитрий Стешин.
По словам главы военного ведомства, технологии ИИ используются прежде всего для поддержки принятия решений и входят в число семи приоритетных проектов, которые Министерство обороны РФ намерено завершить до конца года. К их реализации также привлекут гражданские компании.
«Большой куст искусственного интеллекта — это поддержка принятия решений. Мы уже сейчас активно этим занимаемся… Мы все это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю», — заявил министр.
Напомним, на встрече с военными корреспондентами Белоусов рассказал о цифровизации СВО и российской армии. По его словам, к концу 2026 года в Вооруженные силы (ВС) России внедрят семь проектов цифровизации.