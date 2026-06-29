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В Минобороны сообщили о внедрении ИИ в российскую систему ПВО

Белоусов: ИИ активно внедряется в систему ПВО, результат будет к ноябрю.

Источник: Комсомольская правда

Системы искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), а первые результаты проекта планируется получить уже к ноябрю этого года. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами, передает военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

По словам главы военного ведомства, технологии ИИ используются прежде всего для поддержки принятия решений и входят в число семи приоритетных проектов, которые Министерство обороны РФ намерено завершить до конца года. К их реализации также привлекут гражданские компании.

«Большой куст искусственного интеллекта — это поддержка принятия решений. Мы уже сейчас активно этим занимаемся… Мы все это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю», — заявил министр.

Напомним, на встрече с военными корреспондентами Белоусов рассказал о цифровизации СВО и российской армии. По его словам, к концу 2026 года в Вооруженные силы (ВС) России внедрят семь проектов цифровизации.

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