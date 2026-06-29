Суд разрешил «Баден-Бадену» открыть бассейны на «Шарташ-пляже»

— Спорный объект — комплекс бассейнов- не является недвижимой вещью, в связи с чем суд отказал в иске о признании его самовольной постройкой, возложив на истцов обязанность по возмещению предпринимателю судебных расходов, понесенных на производство первоначально проведенной по делу судебной экспертизы, — говорится в тексте постановления суда.