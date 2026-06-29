Жители красноярского поселка Дрокино остались без света и воды

Жители красноярского поселка Дрокино жалуются на постоянные отключения электричества и холодной воды. Читатели «КП-Красноярск» рассказали, что перебои начались после ливней, которые обрушились на город в конце прошлой недели.
Часть домов осталась без света, в других же периодически отключают воду. Некоторые сельчане пишут, что такие проблемы продолжаются уже четвертый день.
«28 июня мы почти весь день были без воды. Утром ее ненадолго дали, успела помыться. Потом снова выключили до самого вечера», — говорит местная жительница.
Судя по сайту 005, отключение холодной воды в поселке аварийное — водонапорная башня осталась без света. Удобства обещают вернуть 29 июня в 20:00.
Электроснабжение отсутствовало накануне вечером в домах на улице Московская. Причина также аварийная — обрыв воздушной линии. Свет вернули утром 29 июня.
Кстати, жителей Дрокино, которые пострадали от непогоды, просят обращаться в администрацию Солонцовского сельсовета для составления актов осмотров. После этого документы, как сообщили власти, передадут в страховые компании и органы судебных разбирательств.